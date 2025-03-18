Прокуратура Москвы потребовала завести уголовное дело на Бориса Акунина из-за отсутствия плашек «иноагента»

Прокуратура Москвы направила в следственные органы материалы проверки в отношении писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) и потребовала возбудить в отношении него уголовное дело о неисполнении обязанностей «иностранного агента» (часть 2 статьи 330.1 УК РФ).

По версии прокуратуры, Акунин был дважды в течение года привлечен к административной ответственность по административной статье о нарушении порядка деятельности «иноагента» (часть 2 статья 19.34 КоАП РФ).

Но, как отмечает ведомство, с 11 января по 12 марта 2025 года писатель «продолжил распространение сообщений и материалов в одном из мессенджеров» без упоминания «иноагентства».

Минюст РФ объявил Акунина «иностранным агентом» в январе 2024 года.

Незадолго до этого Следственный комитет возбудил в отношении писателя уголовное дело по статьям о «фейках» про армию (статья 207.3 УК РФ) и публичном оправдании терроризма (статья 205.2 УК РФ). Предположительно, дело завели из-за высказываний Акунина, которые он сделал во время разговора с прокремлевскими пранкерами Вованом и Лексусом. В разговоре с писателем пранкеры представились представителями украинских властей, а Акунин, говоря об ударах ВСУ по российским территориям, сказал: «У меня кровью сердце обливается, но я абсолютно понимаю, что… А как иначе?».

После этого издательство АСТ прекратило выпуск книг Акунина, а крупные сети изъяли их из продажи. Росфинмониторинг внес писателя в реестр «террористов и экстремистов».

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