Володин: в Госдуме предлагают ввести уголовную ответственность за содействие международным организациям и заочно судить уехавших из РФ за «фейки» об армии
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента подготовила несколько законопроектов, «направленных на совершенствование контроля за деятельностью иноагентов».
Так, написал Володин в своем телеграм-канале, предлагается объявлять «иноагентами» тех, кто «оказывает содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует наша страна, как, например, Международный уголовный суд»; помогает иностранным госорганам в деятельности, направленной против безопасности России; вовлекает граждан, в том числе несовершеннолетних, в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы во вред России.
Также, сообщил спикер Госдумы, для «иноагентов» и уехавших из страны предполагается предусмотреть судебное разбирательство без участия подсудимого за:
- публичные призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности нашей страны, массовым беспорядкам, развязыванию агрессивной войны;
- распространение «фейков» о Вооруженных Силах Российской Федерации и их дискредитация;
- уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников;
- реабилитацию нацизма.
Кроме того, проинформировал Володин, планируется ужесточить ответственность за призывы к введению санкций и дискредитацию армии до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества (в действующей редакции максимальный срок — три года, — прим. «Медуза»). Отдельно предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества за содействие по найму международным организациям, в которых РФ не участвует, написал Володин.
«Те, кто предал нашу страну, не должны иметь возможность уйти от правосудия и ответственности, даже находясь за ее пределами», — заявил спикер Госдумы, не став уточнять, когда нижняя палата парламента собирается рассмотреть эти законодательные инициативы.
В феврале стало известно, что в Госдуме предложили ужесточить наказание за «дискредитацию» армии, если она была совершена «из корыстных побуждений».
В начале марта Госдума одобрила в первом чтении законопроект о полном запрете для «иноагентов» на преподавание.
В конце 2024 года Госдума приняла закон о зачислении доходов «иностранных агентов» на специальные рублевые счета. На них должны будут поступать доходы от творческой деятельности, прибыль от продажи или аренды недвижимости и транспорта, доходы от процентов по вкладам и долевого участия в организациях.