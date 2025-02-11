В Госдуме предложили ужесточить наказание за «дискредитацию» армии, если она была совершена «из корыстных побуждений»

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 10 февраля поддержала поправки об ужесточении наказания за совершения некоторых преступлений «из корыстных побуждений или по найму», сообщает «Коммерсант». В частности, предлагается отменить принцип преюдиции, согласно которому уголовная ответственность наступала только после административного наказания.

Авторы поправок — депутаты Госдумы от «Единой России» Ирина Яровая и Василий Пискарев.

За призывы к введению санкций против России, если они будут осуществляться «из корыстных побуждений или по найму», предлагается назначать штраф на сумму от одного до трех миллионов рублей или лишение свободы на срок до пяти лет (сейчас эта статья предусматривает штраф до 500 тысяч рублей и лишение свободы до трех лет). При этом, согласно предложению депутатов, уголовное наказание последует независимо от того, привлекался ли гражданин ранее по аналогичной административной статье.

За «дискредитацию» российской армии «из корыстных побуждений» также предлагается наказывать без преюдиции. Наказание останется прежним — штраф до миллиона рублей или лишение свободы до семи лет.

Поправки также предусматривают конфискацию имущества, полученного в результате совершения этих преступлений.

«Медузе» на момент публикации не удалось найти этот документ в базе Госдумы.

По мнению адвоката Александра Караваева, предлагаемые поправки разграничивают ответственность для «диванных войск» в интернете и профессионалов, получающих оплату за свою работу.

«Это журналисты, правозащитники, адвокаты, социологи, политики, активисты, отчасти научный мир. Совершение преступления из корыстных побуждений означает, что оно совершено в целях получения материальной выгоды либо избавления от материальных затрат. Это могут быть и зарплаты, и гранты. Государство показало профессиональным субъектам очередную красную линию, за которую не надо заходить», — сказал он.

Юристка «ОВД-Инфо» Ева Левенберг назвала ключевым изменением отмену преюдиции. «Ранее уголовное наказание следовало только в случае повторного нарушения после административного штрафа, теперь же можно будет получить срок сразу, если следствие решит, что мотив был корыстным», — добавила юристка.

В конце января 2024 года Госдума приняла закон о конфискации имущества за «фейки» об армии, публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, призывы к осуществлению экстремистской деятельности и введению санкций, а также за реабилитацию нацизма. Конфискация имущества будет касаться осужденных за преступления «из корыстных побуждений или по найму».

Читайте также

Убийства. Пытки. Сроки за слова. Всплеск ксенофобии «ОВД-Инфо» подводит итоги 2024 года — одного из самых страшных в современной истории. К сожалению, репрессии в РФ продолжают набирать обороты

Читайте также

Убийства. Пытки. Сроки за слова. Всплеск ксенофобии «ОВД-Инфо» подводит итоги 2024 года — одного из самых страшных в современной истории. К сожалению, репрессии в РФ продолжают набирать обороты