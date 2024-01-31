Госдума приняла закон о конфискации имущества за «фейки» об армии

Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о конфискации имущества за «фейки» об армии (207.3 УК РФ), сообщает «Интерфакс».

Новый закон также предусматривает конфискацию имущества у осужденных по нескольким другим статьям — о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (280.4 УК РФ), о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (280 УК РФ), о призывах к введению санкций (284.2 УК РФ), об оказании помощи в их исполнении (284,3 УК РФ), о реабилитации нацизма (354.1 УК РФ).

Конфискация имущества (на основании обвинительного приговора) будет касаться осужденных за преступления «из корыстных побуждений или по найму».

Авторами законопроекта выступили многие статусные депутаты, в том числе Ирина Яровая, Василий Пискарев, Елена Ямпольская.

До принятия этого закона российский УК РФ уже предусматривал конфискацию имущества у осужденных по нескольким десяткам статей. В основном, это были статьи экономического характера или тяжкие и особо тяжкие преступления.