Госдума одобрила законопроект о полном запрете для «иноагентов» на преподавание

Госдума в первом чтении приняла законопроект о полном запрете «иностранным агентам» осуществлять просветительскую и образовательную деятельность.

Запрет касается образовательной деятельности как в отношении несовершеннолетних, так и лиц, достигших совершеннолетия.

Как отмечает «Интерфакс», законопроект инициирован комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства. Его подписали представители всех фракций, а также главы комитетов Госдумы по просвещению, науке и высшему образованию, гражданскому обществу.

Одобренный законопроект также позволяет отзывать у «иноагентов» лицензии на преподавание и прекращать действие такой лицензии. Кроме того, «иноагентам» запрещается получать муниципальную финансовую поддержку (сейчас — только государственную).

«Мы не можем позволить, чтобы лица, находящиеся под иностранным влиянием, занимались продвижением западных псевдоценностей и идеологии, направленной на разрушение российского государства и общества», — говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума также приняла в первом чтении законопроект о штрафах за невыполнение требований должностного лица Минюста. Предусмотрен штраф от 30 до 50 тысяч рублей для граждан, от 100 до 300 тысяч рублей — для должностных лиц, от 300 до 500 тысяч рублей — для юридических лиц. О каких именно требованиях идет речь, не уточняется.

Кроме того, законопроектом предлагается увеличить штраф за отсутствие маркировки «иноагента» — до 30-50 тысяч рублей. Такое же наказание будет грозить за маркировку, которая не соответствует утвержденной форме.

Глава думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства Василий Пискарев заявлял, что «сегодня ряд иностранных агентов маркируют свои материалы в искаженном виде, например, приписывая к материалам антироссийские лозунги, коверкают учрежденную форму в ерническом стиле или даже рекламируют близкие им ресурсы». По его мнению, «действующее наказание в виде предупреждения или штрафа — от 500 рублей до одной тысячи рублей для граждан и от двух тысяч рублей до четырех тысяч рублей для должностных лиц, — как показала практика, не удерживает от правонарушений».

В конце декабря 2024 года Госдума приняла закон о зачислении доходов «иностранных агентов» на специальные рублевые счета. На них должны поступать доходы от творческой деятельности, прибыль от продажи или аренды недвижимости и транспорта, доходы от процентов по вкладам и долевого участия в организациях. Согласно закону, «иноагенты» обязаны сами открывать спецсчета. Если они этого не делают, открыть счет должен тот, кто перечисляет гонорар. Воспользоваться средствами можно будет только после снятия статуса «иноагента».

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