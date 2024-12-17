Госдума приняла закон о спецсчетах для «иноагентов»

Депутаты Госдумы одобрили во втором и третьем чтениях законопроект о зачислении доходов «иностранных агентов» на специальные рублевые счета.

Ко второму чтению к документу были добавлены поправки о том, что, помимо доходов от творческой деятельности, на спецсчета «иноагентов» должна зачисляться прибыль от продажи и аренды недвижимости и транспорта. Также на счета должны поступать доходы от процентов по вкладам и долевого участия в организациях.

Воспользоваться средствами можно будет только после снятия статуса «иноагента».

«Принятый закон запретит обогащаться негодяям за счет граждан и страны, которую они предали. Заработанные в России средства не должны использоваться против нее», — так прокомментировал новый закон спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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