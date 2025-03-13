Рубен Варданян приостановил голодовку. Она длилась 23 дня

Бывший глава правительства Нагорного Карабаха Рубен Варданян приостановил голодовку, которую он объявил на фоне судебного процесса в Азербайджане по его уголовному делу. Об этом он сообщил своей семье в аудиообращении из тюрьмы в Баку.

Голодовка Варданяна продолжалась 23 дня — с 19 февраля. Он называл ее «ответом на грубейшие нарушения норм международного и азербайджанского процессуального права» и попыткой привлечь внимание к несправедливости своего судебного процесса.

«У меня было несколько целей, почему я объявил голодовку: показать, что нет суда, а идет судилище; показать, что это судят не меня, а судят всех армян и само государство; и показать, какую цену надо было заплатить всем тем, кто в душе был бы рад остаться и жить в Арцахе, а не уезжать», — говорится в новом обращении Варданяна, распространенном 13 марта.

Рубен Варданян — бывший владелец инвестиционной компании «Тройка Диалог», основатель бизнес-школы «Сколково». Он входил в список богатейших людей России по версии Forbes. В сентябре 2022 года Варданян объявил, что отказался от российского гражданства и переехал в Нагорный Карабах. Он был главой правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики с ноября 2022 года по февраль 2023 года.

27 сентября 2023 года пограничная служба Азербайджана задержала Рубена Варданяна, когда он пытался выехать из Нагорного Карабаха в Армению. Ему предъявили обвинения по нескольких статьям, в том числе о финансировании терроризма и участии в создании и деятельности незаконных вооруженных формирований.

С конца сентября 2023-го он находится под арестом в Баку. 19 апреля 2024 года Варданян впервые объявил о голодовке, которую он, как утверждалось, начал еще 5 апреля. 25 апреля Варданян завершил голодовку. В июне его семья заявила, что Варданяна пытали в СИЗО во время голодовки. В январе 2025 года, незадолго до первого заседания, Рубен Варданян заявил, что его следствие сфальсифицировало документы по его делу.