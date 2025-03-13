Correctiv и «Важные истории»: США ведут с Германией переговоры о возобновлении поставок российской нефти

Власти США, Германии и России ведут переговоры о возобновлении поставок нефти по трубопроводу «Дружба» в ФРГ, говорится в совместном расследовании изданий Correctiv и «Важные истории».

Источники, знакомые с ходом переговоров, заявили, что компании из США собираются купить долю (54,17%) немецкой дочерней структуры «Роснефти» в нефтеперерабатывающем заводе PCK в городе Шведт в федеральной земле Бранденбург. Также США заинтересованы в том, чтобы купить доли «Роснефти» в нефтеперерабатывающих заводах MiRo (24%) в Карлсруэ и Bayernoil (28,57%) в Вогбурге.

Источники Correctiv заявили, что в переговорах с США и Россией участвуют офис канцлера Германии Олафа Шольца и Минфин ФРГ. При этом из процесса исключили немецкий МИД, поскольку глава ведомства Анналена Бербок выступает против поставок невозобновляемых ресурсов из России. Один из собеседников заявил, что участие немецких чиновников в переговорах минимальное, а тон в разговоре задают Соединенные Штаты.

Важным условием сделки, как отмечают авторы расследования, может стать согласие президента РФ Владимира Путина на предложение США ввести временное прекращение огня в российско-украинской войне. При этом в Кремле заявили 13 марта, что власти РФ заинтересованы в долгосрочном урегулировании конфликта, а не во временном прекращении огня.

Как отмечает Correctiv, США также хотят, чтобы Германия возобновила в том числе закупки российского газа. Ранее немецкий таблоид Bild писал, что США ведут переговоры о запуске газопровода «Северный поток — 2». Оператор газопровода, компания Nord Stream 2 AG в январе сообщила швейцарскому суду, что находится «в интенсивных переговорах с инвесторами».

Правительство Германии в сентябре 2022 года взяло под временное управление местное подразделение «Роснефти» и доли российской компании в трех нефтеперерабатывающих заводах: PCK Raffinerie (Шведт), MiRo (Карлсруэ) и Bayernoil (Вогбург). Компания Rosneft Deutschland собирается продать активы в Германии до следующей даты продления временного управления в сентябре 2025 года. Ранее СМИ писали, что в покупке долей «Роснефти» в НПЗ заинтересованы компании из Катара и Казахстана.