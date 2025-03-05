CNN: команда Трампа провела тайные переговоры с Зеленским, чтобы он восстановил отношения с Белым домом. Убедить его помог и британский премьер Кир Стармер

Чиновники администрации Дональда Трампа провели тайные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой, чтобы «подчеркнуть важность стабилизации отношений с Белым домом» после ссоры в Овальном кабинете, пишет CNN со ссылкой на два источника.

В числе переговорщиков, по данным CNN, был спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог. Представители администрации Трампа призвали украинцев возобновить переговоры по сделке о редкоземельных металлах «как можно скорее» — до выступления президента США в конгрессе.

Убедить президента Украины помог и премьер Великобритании Кир Стармер, пишет The Times со ссылкой на источники. По данным собеседников издания, во вторник, 4 марта, Стармер поговорил с Зеленским по телефону. Во время этого разговора он передал Зеленскому, что «были определенные вещи, которые Трамп хотел услышать», включая признание, что Зеленский неправильно провел встречу в Овальном кабинете, пишет The Times.

За этим последовал пост Зеленского, в котором он признал, что встреча в Белом доме «прошла не так, как предполагалось» и выразил сожаление. «Жаль, что так получилось. Пришло время все исправить. Мы хотели бы, чтобы дальнейшее сотрудничество и общение были конструктивными», — написал Зеленский.

Подписание сделки о редкоземельных металлах должно было состояться 28 февраля, но оно сорвалось после визита Зеленского в Вашингтон, во время которого он вступил в перепалку с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. После этого Зеленский досрочно покинул Белый дом.

Спустя несколько дней Трамп говорил, что сделка по редкоземельным металлам с Украиной «не мертва», но Владимиру Зеленскому нужно быть «более благодарным» за все, что дала Украине Америка.

4 марта Reuters со ссылкой на четыре источника сообщил, что США и Украина готовятся подписать сделку, а Трамп хочет объявить об этом в своем обращении к конгрессу, которое состоялось в ночь на 5 марта по московскому времени. Однако Трамп в своем выступлении о готовности подписать сделку не упомянул, рассказав только, что получил «важное письмо» от Зеленского, в котором тот выражал готовность «как можно скорее сесть за стол переговоров и подписать соглашение «в любое удобное для вас время». CBS News утверждает, что соглашение еще не готово к подписанию, а его параметры могут измениться, поскольку Трамп теперь ожидает «большей, лучшей сделки».

Читайте также

Трамп обратился к конгрессу. И заявил, что Украина и Россия готовы приступить к мирным переговорам Во время выступления президента демократы кричали «Ложь!» и призывали к импичменту

Читайте также

Трамп обратился к конгрессу. И заявил, что Украина и Россия готовы приступить к мирным переговорам Во время выступления президента демократы кричали «Ложь!» и призывали к импичменту