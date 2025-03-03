Трамп: сделка по полезным ископаемым с Украиной «не мертва», но Зеленскому надо быть «более благодарным»

Cделка по редкоземельным металлам с Украиной «не мертва», а Владимиру Зеленскому нужно быть «более благодарным», потому что США дали Украине гораздо больше, чем Европа, заявил президент США Дональд Трамп, выступая с заявлением об инвестициях вместе с представителем производителя микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

После вступительной речи об инвестициях слово дали журналистам. Одним из первых стал вопрос, мертва ли сделка по полезным ископаемым, которую США планировали заключить с Украиной, или ее можно возродить.

«Нет, я так не думаю. Я думаю, что это большая сделка для нас, потому что Байден очень, очень глупо дал 350 миллиардов долларов [Украине], чтобы воевать, и вы знаете, что произошло», — ответил Трамп. Он пообещал подробнее сказать об этом в завтрашней речи, которую он анонсировал ранее в соцсетях.

В ответ на вопрос, как Владимиру Зеленскому исправить ситуацию после ссоры в Белом доме, Трамп сказал, что тому нужно быть «более благодарным», потому что США дали Украине гораздо больше, чем Европа, находящаяся рядом.

Также Трамп еще раз прокомментировал слова Зеленского о том, что окончание войны с Россией «очень, очень далеко» (президента Украины цитировал Associated Press). «Я хочу, чтобы это закончилось побыстрее. Я не хочу, чтобы это продолжалось годами, и лучше бы президент Зеленский, который сделал заявление, был неправ насчет этого», — сказал Трамп.

Комментируя вопрос о возможном смягчении санкций против России, о котором незадолго до этого сообщил Reuters, Трамп не ответил прямо, но сказал, что США «собираются заключить сделки со всеми», чтобы закончить войну, включая и европейские страны.

Еще один вопрос от журналистов касался заморозки поставок военной помощи Украине. Трамп заявил, что «прямо сейчас» не обсуждал это. «Посмотрим, что произойдет, много вещей происходит прямо сейчас, пока мы говорим. Я мог бы ответить вам, вернуться в свой замечательный Овальный офис и обнаружить, что ответ уже устарел», — сказал президент США.