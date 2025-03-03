Президент США Дональд Трамп назвал слова Владимира Зеленского о том, что мирное соглашение еще «очень, очень далеко» «худшим заявлением», которое мог сделать президент Украины.

«Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет этого долго терпеть! Это то, о чем я говорил, этот парень не хочет, чтобы был мир, пока у него есть поддержка Америки, а Европа на встрече с Зеленским прямо заявила, что они не смогут выполнить эту работу без США — вероятно, не лучшее заявление, чтобы сделать его в плане демонстрации силы против России. Что они думают?» — написал Трамп в соцсети TruthSocial.

К посту он приложил ссылку на материал Associated Press от 3 марта под заголовком: «Зеленский заявил, что окончание войны с Россией „очень, очень далеко“». В нем агентство цитирует Зеленского, который говорит, что соглашение о прекращении войны между Украиной и Россией «еще очень, очень далеко», добавив, что он рассчитывает и дальше получать американскую поддержку, несмотря на публичную ссору с Дональдом Трампом в Белом доме.

«Я думаю, что наши отношения [с США] продолжатся, потому что это больше, чем случайные отношения», — приводит AP слова Зеленского.

28 февраля Зеленский встретился в Белом доме с Трампом. Стороны планировали подписать соглашение о редкоземельных металлах, однако после перепалки с вице-президентом Джей Ди Вэнсом на протокольном мероприятии перед журналистами Зеленский покинул Белый дом досрочно, а подписание сделки было отменено.

Президент Украины вылетел в Лондон, где он встретился с премьер-министром страны Киром Стармером. После этого там же прошел саммит европейских лидеров, на котором обсуждалась поддержка Украины. По итогам саммита Стармер заявил, что Великобритания вместе с Францией, а также, возможно, «еще одним или двумя участниками» будет работать с Украиной над планом по прекращению огня, который затем представят США.

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