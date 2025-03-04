Reuters: США и Украина готовятся подписать сделку о полезных ископаемых. Трамп хочет объявить об этом в выступлении перед конгрессом

США и Украина планируют подписать сделку о полезных ископаемых, пишет Reuters со ссылкой на четыре источника.

По данным троих собеседников агентства, президент США Дональд Трамп сообщил советникам, что хочет объявить о намерении подписать сделку в своем обращении к конгрессу, запланированном на 4 марта (оно состоится в ночь на 5 марта по московскому времени). Однако источники отмечают, что пока сделка не подписана, «ситуация может измениться».

Когда планируется само подписание сделки — не уточняется. Источники ABC News утверждают, что стороны могут подписать соглашение уже во вторник.

В Белом доме, а также в администрации Зеленского и в посольстве Украины в США на запросы о комментарии не ответили.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон, чтобы подписать сделку, но после перепалки с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом на протокольном мероприятии в Белом доме подписание сделки было отменено. После этого Зеленский улетел в Лондон на встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и другими европейскими лидерами.

Трамп, отвечая на вопросы журналистов несколько дней спустя, сказал, что сделка по редкоземельным металлам с Украиной «не мертва», но Владимиру Зеленскому нужно быть «более благодарным», потому что США дали Украине гораздо больше, чем Европа.

Зеленский со своей стороны подчеркнул, что Украина по-прежнему готова к подписанию сделки. 4 марта он опубликовал обращение, в котором признал, что встреча в Белом доме «прошла не так, как предполагалось» и выразил сожаление в связи с этим. Он заявил, что Украина «готова работать быстро, чтобы положить конец войне» и настроена на сотрудничество с администрацией Трампа.

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