США дали согласие на назначение послом России в Вашингтоне Александра Дарчиева

В ходе российско-американских переговоров в Стамбуле 27 февраля Вашингтон передал официальную ноту с агреманом (согласием) на назначение послом РФ в США директора департамента Северной Америки МИД РФ Александра Дарчиева. Об этом говорится в сообщении российского министерства.

«Его отъезд к месту службы в город Вашингтон ожидается в ближайшее время», — добавили в МИД.

Александр Дарчиев начал работать в системе МИД в 1992 году. К середине 1990-х годов он стал начальником отдела департамента Северной Америки МИД, в 2003 — замдиректора департамента. С 2005 по 2010 год он также был советником-посланником посольства России в США, с 2014 по 2021 год — послом России в Канаде.

27 февраля Дарчиев участвовал в российско-американской встрече в Стамбуле, которая, как утверждалось, была посвящена работе посольств. По ее итогам Россия предложила США восстановить прямое авиасообщение.

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов завершил работу в октябре 2024 года. Он возглавлял российское посольство в США с августа 2017 года.

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