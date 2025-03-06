Новым послом России в США стал Александр Дарчиев
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Дарчиева чрезвычайным и полномочным послом России в США.
По совместительству он будет работать постоянным наблюдателем РФ при организации Американских государств в Вашингтоне.
До этого Дарчиев занимал пост директора департамента Северной Америки МИД РФ.
Ранее МИД сообщил, что представители США в ходе российско-американских переговоров в Стамбуле 27 февраля передали официальную ноту с согласием на назначение Александра Дарчиева послом.
Александр Дарчиев возглавлял российскую делегацию на переговорах РФ и США, которые прошли 27 февраля в Стамбуле. Тогда стороны обсуждали работу посольств.
Александр Дарчиев служит в системе МИД с 1992 года. Дарчиев работал в посольстве России в США в 2005-2010 годах, занимая пост советника-посланника. Он был послом России в Канаде в 2014-2021 годах.
Предыдущий посол России в США Анатолий Антонов завершил работу в октябре 2024 года. Он возглавлял посольство с августа 2017 года.