Новым послом России в США стал Александр Дарчиев

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Дарчиева чрезвычайным и полномочным послом России в США.

Алексей Майшев / РИА Новости / Спутник / Profimedia

По совместительству он будет работать постоянным наблюдателем РФ при организации Американских государств в Вашингтоне.

До этого Дарчиев занимал пост директора департамента Северной Америки МИД РФ.

Ранее МИД сообщил, что представители США в ходе российско-американских переговоров в Стамбуле 27 февраля передали официальную ноту с согласием на назначение Александра Дарчиева послом.

Александр Дарчиев возглавлял российскую делегацию на переговорах РФ и США, которые прошли 27 февраля в Стамбуле. Тогда стороны обсуждали работу посольств.

Александр Дарчиев служит в системе МИД с 1992 года. Дарчиев работал в посольстве России в США в 2005-2010 годах, занимая пост советника-посланника. Он был послом России в Канаде в 2014-2021 годах.

Предыдущий посол России в США Анатолий Антонов завершил работу в октябре 2024 года. Он возглавлял посольство с августа 2017 года.

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