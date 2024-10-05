Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов завершил свою командировку и в ближайшие часы возвращается из Вашингтона обратно в Москву. Об этом агентству ТАСС сообщили в российском дипломатическом представительстве.

Антонов возглавлял российское посольство в США с августа 2017 года. До этого он работала в департаменте по вопросам безопасности и разоружения МИД РФ. В 2011-2016 годах занимал пост заместителя министра обороны РФ, а затем был замминистра иностранных дел РФ. Антонов находится под международными санкциями за поддержку российского вторжения в Украину.

Государственное пропагандистское агентство ТАСС пишет, что Антонов руководил работой российского посольства в «сложнейший период в истории отношений Москвы и Вашингтона».

Последние годы характеризуются едва ли не беспрецедентным обострением двусторонних связей по вине Соединенных Штатов, последовательно проводящих антироссийский курс и применяющих санкции и другие всевозможные рестрикции в отношении Москвы, а также накачивающих оружием нынешние власти в Киеве.

В 2017 году при Антонове США закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, а в 2018-м — в Сиэтле.

Кто будет назначен российским послом в США вместо Антонова, власти РФ пока не объявляли.