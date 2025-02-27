Трамп заявил, что пошлины на импорт из Канады и Мексики вступят в силу 4 марта. И объявил, что введет дополнительные пошлины на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается 4 марта ввести отложенные ранее 25-процентные пошлины на импорт из Канады и Мексики, а также дополнительные 10-процентные пошлины на импорт из Китая. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social 27 февраля.

Трамп заявил, что на территорию США из Мексики и Канады продолжают поступать наркотики «в очень больших и неприемлемых объемах».

«Мы не можем позволить этому злу и дальше вредить США, и поэтому, пока оно не прекратится или не будет серьезно ограничено, предложенные ПОШЛИНЫ, которые должны вступить в силу ЧЕТВЕРТОГО МАРТА, действительно вступят в силу, как и было запланировано. Китай также будет обложен дополнительным 10-процентными пошлинами в этот день», — заявил Трамп (авторское написание сохранено — прим. «Медузы»).

Дональд Трамп объявил 2 февраля, что на импорт товаров из Канады и Мексики будут введены 25-процентные пошлины, а на импорт из Китая — 10-процентные. Трамп объяснял, что вводит пошлины, чтобы «заставить Мексику, Канаду и Китай выполнить свои обещания остановить нелегальную иммиграцию и остановить поток ядовитого фентанила и других наркотиков» в США. Пошлины в отношении Китая вступили в силу 4 февраля. При этом Трамп дал Мексике и Канаде отсрочку на один месяц, до 4 марта, чтобы страны попытались урегулировать ситуацию.

Как отмечает агентство Bloomberg, ранее из-за слов Трампа возникла путаница, когда будут введены пошлины на импорт из Мексики и Канады. Трамп заявил 26 февраля, что они вступят в силу 2 апреля, то есть, когда США объявят о взаимных пошлинах для всех других стран. В сообщении от 27 февраля Трамп уточнил, что «дата второго апреля по взаимным тарифам останется в полной силе и действии».

Дональд Трамп заявил 26 февраля, что планирует ввести 25-процентные пошлины на импорт всех товаров из Евросоюза. По его словам, ЕС «создали для того, чтобы подставить Соединенные Штаты», и страны блока «хорошо справились с этой задачей».

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