На Алтае мобилизованный победил на выборах главы села, но не смог вступить в должность. Его не отпустили со службы и вернули на фронт

25-летний мобилизованный из Республики Алтай Денис Тадышев во время отпуска победил на выборах главы Балыктуюльского сельского поселения, но не вступил в должность и вернулся на фронта, сообщает «Коммерсант». Газета выпустила статью о том, как победившие на выборах российские военные не могут начать работу из-за «юридической коллизии».

Выборы главы Балыктуюльского сельского поселения прошли 9 февраля. Тадышев, находясь в отпуске, выдвинулся на этот пост от «Единой России» и набрал 90% голосов. Но когда он сможет приступить к работе, неизвестно.

В администрации поселения рассказали «Коммерсанту, что сейчас Тадышев снова находится на фронте, ожидая приказа об увольнении. «Он был избран, но не вступил в должность — сразу уехал на . Как приказ выйдет, должен вернуться», — предположила врио главы села Екатерина Кобенова.

Похожий случай произошел в Якутии. В сентябре 2023-го военнослужащий Вячеслав Слепцов во время отпуска был избран главой сельского поселения. Он написал рапорт на увольнение, но его вернули на фронт. Позже военная прокуратура подтвердила право военного на досрочное увольнение, но и это не помогло. В декабре 2024-го Слепцов погиб в Донецкой области.

В Кировской области в октябре 2024 года мобилизованного Никиту Горелова во время отпуска выбрали мэром города Сосновка. Он успел вступить в должность, но вскоре также получил предписание вернуться на фронт. После огласки и вмешательства главы региона Горелова передумали снимать с должности. Судя по его телеграм-каналу военного, он остается в Сосновке и работает мэром.

Как отмечает «Коммерсант», по закону «О воинской обязанности и военной службе», призывник подлежит увольнению, если его избрали депутатом Госдумы, регионального или муниципального парламента либо главой муниципалитета. Неясно, относится ли эта норма к мобилизованным.

Эксперты, опрошенные газетой, считают, что вопрос об увольнении мобилизованных, победивших на выборах, оставлен на усмотрение Минобороны — несмотря на стремление властей РФ вовлекать военных в политику.

Владимир Путин в начале февраля 2024 года объявил о запуске федеральной кадровой программы «Время героев». Ее цель — подготовка «высококвалифицированных, компетентных руководителей» из числа участников вторжения в Украину для работы в органах власти и госкомпаниях.

По данным «Ведомостей», администрация президента России поручила вице-губернаторам в регионах создавать для участников войны аналоги программы «Время героев» или давать им работу в органах власти.

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