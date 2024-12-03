«Ведомости»: вице-губернаторам поручили создавать аналоги программы «Время героев» в регионах и давать работу во власти участникам войны

Администрация президента (АП) поручила вице-губернаторам в регионах создавать для участников войны аналоги программы «Время героев» или давать им работу в органах власти, пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника.

Такое поручение было дано на семинаре для вице-губернаторов, проходившем в подмосковном центре Мастерская управления «Сенеж» с 27 по 30 ноября (о нем накануне сообщали «Коммерсант» и «Ведомости»).

По словам собеседников «Ведомостей», в АП считают, что участников войны нужно интегрировать и во власть, и в бизнес-структуры и показывать пример их успешной социализации, поскольку федеральная программа «всех не охватит». «Поэтому и нужно параллельно работать над региональными проектами. Причем начинать это делать нужно уже сейчас», — говорит один из источников.

Также, по данным источника «Ведомостей», на семинаре обсуждали реабилитацию участников войны. По его словам, регионы вместе с федеральной властью должны «обеспечивать инфраструктурой уже сейчас» тех, кто нуждается в медицинской и иной поддержке. Кроме того, чиновникам рекомендовали «активнее заниматься» социализацией родственников участников войны и их самих, пишут «Ведомости».

Федеральная кадровая программа «Время героев» была анонсирована Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию 29 февраля 2024 года. В своем выступлении он назвал «тружеников и воинов, доказавших свою преданность России», «подлинной элитой». Цель программы — подготовка «высококвалифицированных, компетентных руководителей» из числа участников войны в Украине для работы в органах власти и госкомпаниях. Первый поток из 83 человек начал обучение в мае, отбор во второй поток начался в ноябре.

На семинаре, прошедшем в «Сенеже», как писал «Коммерсант» накануне, также обсуждалась работа с «образом победы» в войне. По словам одного из собеседников издания, «АП исходит из того, что конец будет и к нему надо быть готовым».

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