«Коммерсант»: администрация президента провела семинар для вице-губернаторов по подготовке «образа победы» после окончания войны

Администрация президента (АП) провела семинар для вице-губернаторов, на котором обсуждались целевые показатели для выборов в Госдуму 2026 года, а также работа с «образом победы» в войне, пишут «Коммерсант» и «Ведомости» со ссылкой на источники.

Семинар, по данным собеседников изданий, проходил в подмосковном центре Мастерская управления «Сенеж» с 27 по 30 ноября. На нем было все руководство внутриполитического блока: первый замруководителя АП Сергей Кириенко, а также начальники профильных управлений администрации.

Одной из тем, затронутых на семинаре, стал «образ победы» в войне. По словам одного из собеседников «Коммерсанта», разные социальные группы воспринимают ее по-разному, но АП считает, что надо ориентироваться на «спокойное большинство», которое будет довольно достижением целей в войне и сохранением за Россией «новых территорий». Как говорит источник, «АП исходит из того, что конец будет и к нему надо быть готовым».

Также вице-губернаторам рассказали о важности работы с общественным мнением в отношении возвращающихся из Украины военных. Эту задачу в АП считают одной из приоритетных. На семинаре в том числе отмечалось, что «нужно постоянно держать в фокусе» вопросы реабилитации и трудоустройства военных, «чтобы они не примкнули к протестным движениям или к криминалу».

Кроме того, на семинаре АП впервые назвала целевые показатели на выборы в Госдуму 2026 года: результат «Единой России» по партийным спискам должен составить не менее 55% при явке также в 55%. Такие же цифры называют и собеседники «Ведомостей». Один из источников объясняет выбор целевых показателей тем, что они должны быть выше, чем на , когда использовалась формула «45 на 45».

Помимо этого, пишут «Ведомости», обсуждалась работа с проблемными ситуациями и реагирование на внешние угрозы. Для вице-губернаторов провели коммуникационную игру под названием «Гнев». Собеседник «Ведомостей» называет одной из самых острых тем, «которая может использоваться врагами России для разжигания конфликтов», межнациональную. Поэтому игра, как рассказывают источники «Ведомостей», была построена вокруг ситуации, схожей с той, которая сложилась в октябре в поселке Коркино Челябинской области. Там начались беспорядки после убийства местной водительницы такси, которая «ездила на вызов к местным цыганам».

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