В Коркино Челябинской области произошли беспорядки после убийства таксистки По данным местных СМИ, перед гибелью она «ездила на вызов к местным цыганам»

В городе Коркино Челябинской области 24 октября произошли беспорядки после убийства таксистки. По данным издания 74.ru, в результате были задержаны 43 человека, их отпустили из полиции после составления протоколов о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП).

40-летнюю таксистку нашли мертвой вечером 23 октября. Как писало 74.ru, таксистка ездила на вызов «к местным цыганам», и именно их теперь подозревают в убийстве. На теле таксистки нашли несколько ножевых ранений. На следующий день, 24 октября, правоохранительные органы отчитались о задержании 17-летнего подозреваемого в убийстве. В СК сообщили о еще одном задержанном, добавив, что его причастность к преступлению пока не подтверждена. По версии следствия, между таксисткой и подозреваемым, который ехал в ее машине, произошел конфликт, в ходе которого он «причинил женщине не менее четырех колото-резаных ранений в область грудной клетки».

Вечером 24 октября жители Коркино пришли к дому людей, где, как утверждалось, жили подозреваемые. На место приехали спецназ и другие силовики, которые оцепили дом. Собравшиеся повредили несколько машин и подожгли как минимум один дом. Один из домов также закидали камнями. 74.ru писало, что на улицы вышли около 150 жителей, они кричали о бездействии полиции и о том, что о проблемах с диаспорой рома известно давно, они никак не решаются.

Местные СМИ и телеграм-каналы писали о стрельбе, которую открыл житель окруженного толпой дома. Глава Коркинского муниципального округа Наталья Лощинина со ссылкой на главного врача местной больницы сообщала о двух пострадавших. По информации Ural Mash, один человек получил ранение шеи, второй — бедра.

Вскоре ОМОН начал задерживать собравшихся. Утром 25 октября управление Следственного комитета по Челябинской области сообщило также о задержании 58-летнего жителя Коркино, открывшего стрельбу по окружившей дом толпе. По версии следствия, мужчина, находясь в доме по улице Троицкая, выстрелил «в находящихся вблизи указанного жилища 37-летнего и 29-летнего мужчин, после чего скрылся».

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин «в связи с широким общественным резонансом» поручил передать уголовные дела об убийстве таксистки и о покушении на убийство в главное следственное управление СК РФ. В сообщении СК также говорится, что «проблема противоправного поведения цыган, проживающих в городе, длительное время беспокоит местных жителей, но не решается». Бастрыкин поручил «принять исчерпывающие меры к проверке доводов местных жителей и установлению всех обстоятельств произошедшего».