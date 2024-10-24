В Коркино Челябинской области после убийства таксистки жители вышли на сход к дому подозреваемых. Задержаны около 30 человек

В Челябинской области жители города Коркино вышли на сход после убийства таксистки. Об этом пишет местное издание 74.ru.

Обновление. Вскоре силовики начали задерживать жителей, которые вышли на сход. Власти области заявили, что в Коркино выехали заместители губернатора Алексей Фартыгин и Роман Воллерт. «Оказывается максимальная помощь и содействие правоохранительным органам», — говорится в сообщении регионального правительства. По данным 74.ru, задержаны «около трех десятков человек».

40-летнюю женщину нашли мертвой 23 октября на улице Ватутина. Как отмечает издание, перед этим она ездила на вызов «к местным цыганам, и именно их теперь подозревают» в убийстве. На теле таксистки нашли несколько ножевых ранений.

Вечером 24 октября региональное управление Следственного комитета отчиталось о задержании 17-летнего подозреваемого в убийстве. В СК сообщили о еще одном задержанном, добавив, что его причастность к преступлению пока не подтверждена. По версии следствия, между таксисткой и подозреваемым, который ехал в машине, произошел конфликт, в ходе которого он «причинил женщине не менее четырех колото-резаных ранений в область грудной клетки».

В свою очередь жители Коркино пришли к домам, где, как утверждает 74.ru, живут рома. Издание пишет, что жители «устроили погром в цыганском квартале и стихийный сход возле местного магазина». На место приехали спецназ и другие силовики, уточняет 74.ru.

«Осторожно, новости» сообщает, что силовики оцепили один из домов диаспоры. По данным издания, на помощь местным силовикам выехали около 20 машин из Челябинска. Жители перевернули машину, которая стояла у дома.

Осторожно, на видео есть мат

По данным телеграм-канала Mash, двоих человек забрали в больницу с огнестрельными ранениями. Одному из них пуля попала в шею, другому — в бедро.

«Сотни жителей Коркино, вышедшие сейчас на улицы, кричат о бездействии полиции, о том, что о проблеме с диаспорой известно давно. В цыганских домах бьют окна. В толпе раздался звук выстрела. Спецназ пытается утихомирить разъяренную толпу», — пишет 74.ru.