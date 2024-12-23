Участник российско-украинской войны Никита Горелов, который в октябре стал мэром города Сосновка в Кировской области, сообщил в обращении к местным жителям, что получил предписание с требованием вернуться на фронт. По его словам, он стал «участником провокации, организованной по команде сверху».

Горелов опубликовал обращение в своем телеграм-канале, который завел после вступления в должность мэра. Глава города заявил, что во время работы «затронул тему коррупции» и получил информацию, «затрагивающую интересы влиятельных и бесчестных людей». Он утверждает, что из-за этого против него «фронтом выступили как представители городской власти, так и района и области», которых Горелов назвал «бандеровцами».

Обращаясь к губернатору Кировской области Александру Соколову, Горелов заявил, что у него есть информация об «отмыве денег» на строительстве двух домов в Сосновке, а также «материалы на несколько уголовных дел». Эти данные он пообещал «дозированно» публиковать.

Честно говоря, мне не очень понятна ситуация, так как три месяца я уже работаю главой. Для чего я был отозван с Донбасса? Если для того, чтобы на честного человека и патриота города списать все и потом списать его самого, то мы друг друга на берегу неправильно поняли. Этого не будет.

Горелов также сообщил, что собирается обратиться в суд. Мэр намерен выяснить, кто заказчик «провокации», кто исполнитель и «кто будет держать ответ перед судом и жителями города». Он анонсировал общегородской сход 24 декабря в свою поддержку, на который пригласил жителей города, местных и региональных чиновников. Жители города запустили петицию в его защиту, набравшую 2,7 тысячи подписей.

22 декабря в телеграм-канале мэра опубликовали видеообращение его помощника Игоря Ронжина, который сказал, что Горелова скоро арестуют и отправят на войну, потому что он отказался подписать «бумаги на распил федеральных денег». Ронжин просил помощи у Владимира Путина, главы Чечни Рамзана Кадырова и федеральных ведомств, а также обвинил в организации «этой подлости» губернатора Соколова. «На сегодняшний день губернатор Соколов президентскую программу продал и предал. На сегодняшний день у нас действует программа подлецов», — добавил помощник мэра. Позже заявления Ронжина были удалены, но как минимум одно видео успели перепостить новостные телеграм-каналы.

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На заявление мэра Сосновки обратили внимание Z-каналы и российские СМИ. 23 декабря ситуацию впервые прокомментировали власти Кировской области. В ходе совещания правительства областной военком Геннадий Боков сообщил, что Горелов до сих пор числится военнослужащим полка мобилизованных от региона. По его словам, командование части не было уведомлено об избрании Горелова мэром, и командование попросило власти области помочь вернуть его в воинскую часть.

В свою очередь губернатор Соколов удивился, что приказа об увольнении Горелова не было и при этом его избрали мэром. «Сложилась правовая коллизия. Он и гражданский служащий, и военнослужащий. Вы с плеча не рубите. Вы его (Горелова) уведомили, напишите и командованию, что солдат найден. Прошу вместе с военной прокуратурой найти законные альтернативные варианты, как выполнить требования командования», — распорядился Соколов.

Губернатор также попросил прокуратуру дать правовую оценку избрания Горелова и его дальнейших действий. Соколов отметил, что мэр не считается дезертиром и готов сотрудничать, а сам он рассчитывает обсудить с ним документы, где, как предполагается, могут быть зафиксированы факты коррупции. «Надеюсь, Никита Васильевич передаст мне все материалы. Мы должны работать с прокуратурой и Следственным комитетом, чтобы оценить ситуацию и принять законные решения», — добавил глава Кировской области.

Мэр рассказал, что его мобилизовали на войну с Украиной из Кировской области в сентябре 2022 года. В сентябре 2024-го на него вышел министр внутренней политики региона Денис Иконников. В тот момент Горелов выполнял «боевую задачу», а когда «откатился на отдых», кировский чиновник предложил ему участвовать в конкурсе на должность мэра Сосновки. Горелов утверждает, что на время участия в конкурсе ему «согласовали ветеранский отпуск».

10 октября военного выбрали мэром, вскоре он вступил в должность и встретился с Соколовым. Как утверждает Горелов, глава региона «лично сказал, что вопрос с военной службой будет закрыт». При этом он все равно уехал «на Донбасс закрывать вопрос с военной службой».

Я уведомил командира части, предъявил кадровикам решение об избрании и распоряжение. Далее мне было сказано, что на основании этих документов моя служба приостанавливается, центральный военный округ будет уведомлен письмом от губернатора и сопроводительными документами.

После возвращения Горелов начал работать мэром и вскоре написал рапорт об увольнении со службы на основании федерального закона о выборах и военной службе. Мэр утверждает, что не получает «военную зарплату» и третий месяц считается гражданским служащим.

В подтверждение своих слов он опубликовал переписку с Иконниковым. Кроме того, Горелов выложил переписку со своим «куратором», первым замглавы администрации губернатора и правительства области Андреем Савельевым и неким «Андреем ФСБ», в которой он жаловался на проблемы в Сосновке и «докладывал о возможной подставе».

Сотрудники российских СМИ попросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова прокомментировать обращение Горелова. «К сожалению, я не в курсе ситуации. Мне здесь нечего сказать, я просто не располагаю информацией. Обязательно поинтересуемся», — ответил представитель Кремля.

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