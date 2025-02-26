NYT: переговорщики из США «упорно пытались» убрать фразу о гарантиях безопасности из соглашения о полезных ископаемых

Представители администрации президента США Дональда Трампа пытались исключить формулировку о гарантиях безопасности из соглашения о совместном доступе Украины и США к украинским природным ресурсам. Об этом 26 февраля сообщила газета The New York Times, ссылаясь на неназванного украинского чиновника.

По его словам, переговорщики из администрации Трампа «упорно пытались исключить фразу о гарантиях безопасности из ранних версий, утверждая, что она выходит за рамки переговоров о правах на полезные ископаемые». Чиновник рассказал, что соответствующую фразу добавили в черновики только на поздних этапах переговоров.

The New York Times получила копию соглашения, датированную 24 февраля. В ней говорится:

Правительство Соединенных Штатов Америки поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания прочного мира.

Такую же формулировку ранее привело украинское издание «Экономическая правда», опубликовавшее полный текст соглашения.

В предыдущих проектах фраза о гарантиях безопасности отсутствовала. Но текущая формулировка, как указывает NYT, расплывчата и не говорит о том, какие обязательства на себя возьмут США, чтобы обеспечить безопасность Украины. Также неясно, стал ли вариант соглашения, переданный журналистам, окончательным.

В проекте соглашения также есть фраза о том, что США предпримут «шаги для защиты взаимных инвестиций», что, по мнению издания, предполагает, что Соединенные Штаты обеспечат охрану месторождений полезных ископаемых, некоторые из которых расположены вблизи линии фронта.

Власти Украины изначально настаивали в переговорах с США, чтобы в проект соглашения включили гарантии безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский заявил 26 февраля, что в рамочном соглашении, о котором договорились Киев и Вашингтон, «нет всех гарантий безопасности, которые хотела видеть Украина», но есть «хотя бы предложение». Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что соглашение предусматривает автоматическую безопасность: на Украину никто не нападет, пока там работают США. Трамп сообщил, что Зеленский приедет в Вашингтон 28 февраля, чтобы подписать соглашение о природных ресурсах.

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