Трамп заявил, что Зеленский 28 февраля приедет в Вашингтон. В ходе визита подпишут соглашение по природным ресурсам

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский приедет в Вашингтон 28 февраля. Об этом он сказал, открывая 26 февраля первое заседание кабинета министров. Видео с выступлением президента США опубликовал в соцсети X аккаунт .

«У нас очень хорошо идут дела с Россией и Украиной. Президент Зеленский приедет в пятницу. И мы подпишем соглашение, которое будет очень большим. И я хочу поблагодарить Говарда [Лютника, министра торговли] и Скотта [Бессента, министра финансов] за ту работу, которую вы проделали, собрав все вместе. Вы действительно проделали потрясающую работу. Это будет касаться редкоземельных и других материалов», — сообщил Трамп.

Президент США считает, что сделка может помочь компенсировать всю военную помощь, которую администрация Байдена направляла Украине, и при этом потенциально принести гораздо больше прибыли. Трамп сказал, что США «удалось заключить сделку», в результате которой Вашингтон получит «много денег в будущем» за помощь, оказанную Киеву. «Все улажено. Мы довольны», — сказал Трамп.

Владимир Зеленский сообщил 26 февраля, что Украина и США достигли рамочное соглашение о природных ресурсах. При этом госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон пока не согласовал сделку. На этом фоне агентство Reuters сообщило, что в Белом доме сомневаются в необходимости визита президента Украины в США, поскольку сделка не завершена.

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