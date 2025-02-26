США заявили, что пока не согласовали сделку с Украиной по природным ресурсам. В Белом доме сомневаются, приглашать ли Зеленского к Трампу

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что власти США пока не одобрили соглашение с Украиной о природных ресурсах. Об этом Рубио сказал в интервью Fox News, опубликованном 26 февраля.

«Я не могу подтвердить это. Очевидно, над этим работает наш министр финансов [Скотт] Бессент. Он проделал огромную работу над соглашением. Так что, по моим последним данным, дело близится к финишной прямой», — сказал госсекретарь.

Из-за того, что сделка не согласована, в Белом доме сомневаются в том, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо приезжать в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на неназванного сотрудника администрации Трампа.

По его словам, последние комментарии Зеленского из Киева говорят о том, что сделка не завершена. «Если украинский лидер говорит, что сделка не завершена, я не вижу смысла в приглашении. Предполагается, что его приезд будет означать признание окончательной позиции [по сделке о полезных ископаемых], а он, по его собственным словам, эту окончательную позицию не занимает», — сообщил источник Reuters.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее 26 февраля сообщил, что между Украиной и США достигнуто рамочное соглашение о природных ресурсах. Оно не подлежит ратификации, отметил телеканал «Суспiльне». В дальнейшем Украина намерена продолжить работу с США над детальным соглашением, которое затем подпишут обе стороны и которое ратифицирует Верховная Рада. Текст рамочного соглашения опубликовала «Украинская правда».

Дональд Трамп заявил накануне, что Владимир Зеленский может приехать в Белый дом в пятницу, 28 февраля, в связи с подписанием соглашения о добыче полезных ископаемых. Трамп не сказал, получил ли Зеленский официальное приглашение.

Президент Украины сообщил журналистам 26 февраля, что «очень хочет» посетить США. «Визит нам предложили, да. Но я хочу получить [информацию о том], какой формат и когда, офисы работают над этим. Там рабочая есть дата. То, что сказал президент США о пятнице», — заявил Зеленский.

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