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Великобритания ввела крупнейший пакет санкций против России с начала войны. Под ограничения попал номинальный владелец «яхты Путина»

Источник: Правительство Великобритании

Власти Великобритании объявили о новых санкциях против России по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Британский МИД сообщил, что это крупнейший пакет ограничений с начала войны.

Новый санкционный список включает 107 позиций. Ограничения нацелены на российские цепочки военных поставок, 40 судов теневого флота РФ, а также «клептократов», которые «приносят доходы Кремлю», заявили в МИД Великобритании.

Так, в список включили бывшего главу «Роснефти» Эдуарда Худайнатова, которого власти США называли номинальным владельцем «яхты Путина», а ФБК связывал с зарплатами любовницам Игоря Сечина.

Кроме того, ограничения ввели в отношении председателя совета директоров корпорации AEON и владельца сети аэропортов «Новапорт» Романа Троценко. В 2023 году в интернете опубликовали аудиозапись телефонного разговора, предположительно, Троценко, в котором он критикует российские власти.

Под санкции в том числе попали:

  • гендиректор телеканала «Царьград» Наталья Тюрина;
  • руководитель «Главного центра специальной связи» Иван Гайченя;
  • основной акционер Экспобанка Игорь Ким;
  • сооснователь авиакомпании S7 Владислав Филев;
  • руководители компании «Грант-Трейд» Марат и Динара Мустафаевы;
  • генеральный директор компании «Автодом» Андрей Ольховский;
  • сенатор и совладелец «Вкусно и точка» Арсен Каноков;
  • министр обороны КНДР Но Гван Чхоль и другие северокорейские генералы и высокопоставленные чиновники;
  • компании из Китая, Индии, Таиланда, Турции, Кыргызстана и Германии — производители и поставщики станков, электроники и товаров двойного назначения.
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