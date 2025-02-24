Великобритания ввела крупнейший пакет санкций против России с начала войны. Под ограничения попал номинальный владелец «яхты Путина»
Власти Великобритании объявили о новых санкциях против России по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Британский МИД сообщил, что это крупнейший пакет ограничений с начала войны.
Новый санкционный список включает 107 позиций. Ограничения нацелены на российские цепочки военных поставок, 40 судов теневого флота РФ, а также «клептократов», которые «приносят доходы Кремлю», заявили в МИД Великобритании.
Так, в список включили бывшего главу «Роснефти» Эдуарда Худайнатова, которого власти США называли номинальным владельцем «яхты Путина», а ФБК связывал с зарплатами любовницам Игоря Сечина.
Кроме того, ограничения ввели в отношении председателя совета директоров корпорации AEON и владельца сети аэропортов «Новапорт» Романа Троценко. В 2023 году в интернете опубликовали аудиозапись телефонного разговора, предположительно, Троценко, в котором он критикует российские власти.
Под санкции в том числе попали:
- гендиректор телеканала «Царьград» Наталья Тюрина;
- руководитель «Главного центра специальной связи» Иван Гайченя;
- основной акционер Экспобанка Игорь Ким;
- сооснователь авиакомпании S7 Владислав Филев;
- руководители компании «Грант-Трейд» Марат и Динара Мустафаевы;
- генеральный директор компании «Автодом» Андрей Ольховский;
- сенатор и совладелец «Вкусно и точка» Арсен Каноков;
- министр обороны КНДР Но Гван Чхоль и другие северокорейские генералы и высокопоставленные чиновники;
- компании из Китая, Индии, Таиланда, Турции, Кыргызстана и Германии — производители и поставщики станков, электроники и товаров двойного назначения.