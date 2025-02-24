Великобритания ввела крупнейший пакет санкций против России с начала войны. Под ограничения попал номинальный владелец «яхты Путина»

Власти Великобритании объявили о новых санкциях против России по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Британский МИД сообщил, что это крупнейший пакет ограничений с начала войны.

Новый санкционный список включает 107 позиций. Ограничения нацелены на российские цепочки военных поставок, 40 судов теневого флота РФ, а также «клептократов», которые «приносят доходы Кремлю», заявили в МИД Великобритании.

Так, в список включили бывшего главу «Роснефти» Эдуарда Худайнатова, которого власти США называли номинальным владельцем «яхты Путина», а ФБК связывал с зарплатами любовницам Игоря Сечина.

Кроме того, ограничения ввели в отношении председателя совета директоров корпорации AEON и владельца сети аэропортов «Новапорт» Романа Троценко. В 2023 году в интернете опубликовали аудиозапись телефонного разговора, предположительно, Троценко, в котором он критикует российские власти.

Под санкции в том числе попали:

гендиректор телеканала «Царьград» Наталья Тюрина;

руководитель «Главного центра специальной связи» Иван Гайченя;

основной акционер Экспобанка Игорь Ким;

сооснователь авиакомпании S7 Владислав Филев;

руководители компании «Грант-Трейд» Марат и Динара Мустафаевы;

генеральный директор компании «Автодом» Андрей Ольховский;

сенатор и совладелец «Вкусно и точка» Арсен Каноков;

министр обороны КНДР Но Гван Чхоль и другие северокорейские генералы и высокопоставленные чиновники;

компании из Китая, Индии, Таиланда, Турции, Кыргызстана и Германии — производители и поставщики станков, электроники и товаров двойного назначения.

Как Россия обходит западные санкции

Несмотря на санкции, авиационные запчасти продолжают поступать в Россию Журналисты Investigate Europe узнали о новом важном посреднике — Индии. Публикуем перевод их расследования

Как Россия обходит западные санкции

Несмотря на санкции, авиационные запчасти продолжают поступать в Россию Журналисты Investigate Europe узнали о новом важном посреднике — Индии. Публикуем перевод их расследования