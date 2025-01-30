ФБК нашел в штатном расписании «Роснефти» женщин, оказывающих эскорт-услуги

Нефтяная компания «Роснефть», которую возглавляет один из ближайших соратников Владимира Путина Игорь Сечин, содержит собственный штат женщин, оказывающих эскорт-услуги. Об этом утверждает в своем расследовании Фонд борьбы с коррупцией.

К такому выводу в ФБК пришли, изучив полный список сотрудников «Роснефти», в котором содержатся имена, даты рождения, паспортные данные и должности работников госкорпорации.

В штатном расписании авторы расследования обнаружили десятки молодых женщин, информация о которых также фигурирует на сайтах, предлагающих услуги эскорта.

Они оформлены в «Роснефти» на должностях «специалистов», «советников» и «секретарей» административных отделов и получают высокие зарплаты из госбюджета. В слитых телефонных и полицейских базах некоторые из них фигурируют как секс-работницы, выяснили в фонде.

Алексей Навальный

Одна из обнаруженных ФБК сотрудниц Альбина Иванова поступила на работу в «Роснефть» в 2016 году в возрасте 21 года на должность заместительницы начальника управления делами компании. За девять лет работы она получила в виде зарплаты 33 миллиона рублей, а также совершила 58 совместных поездок на частных самолетах с Игорем Сечиным, подсчитали авторы расследования.

Также Ивановой платят вторую зарплату в Независимой нефтегазовой компании (ее возглавляет соратник Сечина Эдуард Худайнатов), в соцсетях она показывает свою коллекцию дорогих ювелирных украшений, сумок и автомобилей.

Зарплата самого Игоря Сечина в «Роснефти» за 2024 год, по данным ФБК, составила 4,6 миллиарда рублей.

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