15 раз на Мальдивы, восемь раз на Сардинию Reuters изучило полеты корпоративных самолетов «Роснефти» за четыре года

Человек, похожий на Игоря Сечина, садится в самолет Bombardier 6000 в аэропорту Пальма-де-Мальорка, 6 августа 2018 года Reuters / Scanpix / LETA

Корпоративные самолеты госкомпании «Роснефть» не менее 13 раз летали на Мальорку, Ибицу, Сардинию и Мальдивы, когда там отдыхали глава компании Игорь Сечин и люди из его окружения. Об этом в своем расследовании сообщает Reuters, изучившее данные сервисов по отслеживанию полетов и соцсети людей, близких к Сечину.

По оценке агентства, с января 2015 года по май 2019-го совершили 290 рейсов. Треть из них (96 рейсов) совершили в праздничные дни или до и после выходных.

За это время корпоративные бизнес-джеты 15 раз летали на Мальдивы, восемь раз — на Сардинию, семь раз — в испанскую Пальма-де-Мальорку. Агентство отмечает, что «Роснефть» или российские власти не сообщали о проведении мероприятий в этих местах. Только в 42 из 290 пунктов назначения рейсов проходили официальные мероприятия.

Кодекс деловой и корпоративной этики «Роснефти» запрещает сотрудникам использовать имущество компании в личных целях. В пресс-службе «Роснефти» отказались ответить, позволяет ли трудовой договор Сечина использовать корпоративные самолеты для частных поездок. Источник агентства сообщил, что на одобрение совета директоров такой вопрос не выносили.

В ряде случаев люди из окружения Сечина, в том числе его бывшая супруга Ольга и его друзья, публиковали в соцсетях фотографии из мест, где в это время находились корпоративные самолеты. В июле-августе 2018 года лайнер Bombardier 6000 шесть раз летал на Мальорку, проведя там 27 дней. В этот период там отдыхали топ-менеджер «Роснефти» Сергей Цой и его супруга, певица Анита Цой. Кроме того, 6 августа Reuters сфотографировало, как, предположительно, Игорь Сечин садится в Bombardier 6000 в аэропорту Мальорки.

Летом 2015 года бывшая жена Сечина Ольга отдыхала на Сардинии, и самолет, эксплуатируемый «Роснефтью», трижды прилетал туда. Перед новым 2017 годом Ольга Сечина и Анита Цой, судя по снимкам в соцсетях, находились на Мальдивах. Reuters удалось найти бизнес-джет Boeing «Роснефти», на котором туда прилетела Цой.

О встречах руководства «Роснефти» на Мальдивах за последние три года не сообщалось. Агентство указывает, что после развода Игоря и Ольги Сечиных в июне 2017 года самолеты «Роснефти» продолжили летать на Мальдивы.

За использование одного из шести самолетов в 2016 году «Роснефть» могла заплатить 3,86 миллиона долларов, выяснили журналисты. Час полета на бизнес-джете стоил от 19 тысяч до 40 тысяч долларов.

В «Роснефти» в ответ на вопросы Reuters сообщили, что компания работает во всех регионах мира, а расходы на корпоративные самолеты соответствуют корпоративным стандартам. На большинство вопросов в компании не ответили, заявив, что агентство Reuters «превратилось в информационную диверсионную группу, обслуживающую задачи спецслужб заинтересованных государств». Ранее в компании утверждали, что «никаких частных перевозок членов семьи за счет компании не осуществлялось».

Ольга Сечина, Анита и Сергей Цой, а также представитель правительства РФ не ответили на вопросы журналистов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался от комментариев, назвав это внутренним, корпоративным вопросом.

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Пересказал Александр Бакланов