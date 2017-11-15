Игорь Сечин развелся с женой Ольгой. Яхта «Святая принцесса Ольга» теперь называется «Настоящая любовь»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин развелся с женой. Решение «о расторжении брака супругов, имеющих детей» вынес судебный участок мирового судьи № 207 московского района Дорогомилово. Текст решения опубликован в базе данных Московского городского суда.

Иск был подан в апреле 2017 года. В качестве истца выступал Сечин И.И., ответчицей стала Сечина О.А. Решение по иску было вынесено в мае, в июне оно вступило в силу.

В августе 2016 года «Новая газета» опубликовала статью «Секрет „Принцессы Ольги“», где, в частности, сообщалось, что глава «Роснефти» женился на Ольге Рожковой — и она взяла фамилию супруга. Ольга Сечина, писала «Новая газета» со ссылкой на фотографии в инстаграме супруги главы «Роснефти», часто проводит время на яхте «Сейнт Принцесс Ольга». Стоимость яхты издание оценивало в 100 миллионов долларов.

Из-за этой статьи Игорь Сечин подал в суд на «Новую газету». Суд обязал издание удалить статью с сайта и опубликовать опровержение. Издание опубликовало опровержение; со статьей по-прежнему можно ознакомиться на сайте.

В сентябре 2017 года Центр управления расследованиями сообщил, что яхта «Сейнт Принцесс Ольга» (ЦУР оценил судно в 150 миллионов долларов) сменила название на «Аморе Веро». ЦУР также упоминал о возможном расставании главы «Роснефти» с супругой.

«Ведомости» в июле опубликовали статью, в которой говорилось, что Игорь Сечин строит дом в подмосковной Барвихе на участке в четыре гектара. Соседние участки, по данным издания, оформлены на сына и дочь Сечина от первого брака, а также на некую Варвару Сечину. «Лайф», в свою очередь, сообщал, что Варвара — дочь Игоря и Ольги Сечиных.

Игорь Сечин подал иск к «Ведомостям» из-за статьи о доме в Барвихе, указав, что публикация нарушает его право на неприкосновенность частной жизни. Суд обязал издание удалить статью.