Израиль отменил освобождение более 600 палестинских заключенных

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу объявил 23 февраля, что приостановил освобождение 602 палестинских заключенных из-за того, что террористическая группировка ХАМАС использует израильских заложников в «унизительных церемониях». Слова Нетаниягу приводит The Times of Israel.

«В связи с неоднократными нарушениями со стороны ХАМАС, включая церемонии, унижающие достоинство наших заложников, и циничное использование наших заложников в пропагандистских целях, решено отложить запланированное на вчера [22 февраля] освобождение террористов до тех пор, пока не будет гарантировано следующее освобождение заложников, причем без унизительных церемоний», — заявил премьер-министр Израиля.

Нетаниягу выступил с таким заявлением после того, как более 600 палестинских заключенных уже сели в автобусы, чтобы покинуть тюрьму Офер, где они содержались. В дальнейшем им сказали, что освобождение откладывается на неопределенный срок.

Представители Палестинской национальной администрации подтвердили, что освобождение заключенных отложено «до дальнейшего уведомления». ХАМАС обвинил Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня.

Освобождение палестинских заключенных могло стать крупнейшим за время первого этапа перемирия между Израилем и ХАМАС. Как отмечает The Times of Israel, решение властей Израиля поставило будущее перемирия под сомнение.

Террористическая группировка ХАМАС 22 февраля освободила шестерых израильских заложников в ходе церемонии в секторе Газа. Израильтяне были одеты в поддельную армейскую форму, хотя не были военными. В ходе церемонии, как пишет The Times of Israel, 22-летний Омер Шем-Тов под принуждением террористов поцеловал двух боевиков.

ХАМАС 20 февраля передал тела четырех погибших израильских заложников, в том числе четырехлетнего Ариэля и годовалого Кфира Бибасов. Первоначально сообщалось, что также передано тело матери детей, Шири Бибас, но израильские военные заявили, что вместо нее отдали тело жительницы Газы. Террористы ХАМАС передали Израилю останки Шири Бибас 22 февраля.

Первый этап соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС истекает 2 марта. Переговоры по второму этапу пока не начались.

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