ЦАХАЛ: террористы ХАМАС не отдали тело Шири Бибас. Вместо нее передали останки неизвестной женщины

Экспертиза останков израильских заложников, переданных ХАМАС 20 февраля, показала, что среди них нет тела Шири Бибас, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Анализ ДНК подтвердил, что террористы вернули тела двух маленьких сыновей Шири Бибас - Ариэля, которому на момент смерти было четыре года, и Кфира, погибшего в возрасте десяти месяцев, пишет JPost. Однако образцы ДНК детей не имеют совпадений с ДНК тела женщины, которое ХАМАС вернул как останки Шири Бибас.

Женское тело было передано в закрытом гробу с неподходившими к нему ключами, сообщает издание. Опознать тело пока не удалось, совпадений с образцами ДНК израильтян, находящихся в заложниках у ХАМАС, не обнаружено.

Соглашение между Израилем и ХАМАС предполагает освобождение заложников или возвращение тел погибших строго в соответствии с заранее утвержденным списком. Выдача тела неизвестной женщины вместо останков Шири Бибас, отмечает издание, нарушает условия соглашения.

Постпред Израиля при ООН Дэнни Данон, комментируя произошедшее, написал в соцсети X:

«Вместо того, чтобы вернуть Шири, мать Кфира и Ариэля, ХАМАС вернул неопознанное тело, как будто это ничего не стоящий груз. Это новая низость, зло и жестокость, которым нет равных».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, комментируя данные о том, что среди переданных тел нет Шири Бибас, заявил, что «ХАМАС заплатит полную цену за это жестокое и подлое нарушение соглашения». По его словам, в переданном гробу находилось тело жительницы Газы.

Обновление. ХАМАС заявил, что останки израильской заложницы Шири Бибас были перемешаны с другими человеческими останками, обнаруженными под завалами объекта, по которому, как утверждается, был нанесен израильский авиаудар.

Вместе с телами двух детей и женщины террористы ХАМАС передали 20 февраля останки еще одного заложника — 83-летнего Одеда Лифшица. Его личность подтверждена ДНК-экспертизой.

Маленькие мальчики Ариэль и Кфир Бибасы, а также их мать Шири и отец Ярден были похищены во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Ярден Бибас был освобожден 1 февраля 2025 года.

ХАМАС еще в ноябре 2023 года заявлял, что Шири, Ариэль и Кфир погибли, но достоверных подтверждений этой информации долгое время не было. Власти Израиля заявили, что имеющиеся разведданные и результаты судебной экспертизы, проведенной в процессе опознания детей, позволили установить, что Ариэль и Кфир Бибасы были убиты в ноябре 2023 года, когда находились в заложниках. Израиль отрицает, что дети погибли в результате удара ВВС Израиля, как первоначально утверждал ХАМАС.

Семья Бибасов стала одним из самых ярких символов движения за освобождения израильтян, захваченных в заложники террористами ХАМАС.

В Израиль вернули тела братьев Бибас и их матери Meduza