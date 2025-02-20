Террористическая группировка ХАМАС передала Красному Кресту тела четырех израильских заложников, сообщает The Times of Israel 20 февраля.

ХАМАС заявил, что передал тела 32-летней Шири Бибас и двух ее детей, четырехлетнего Ариэля и девятимесячного Кфира. Также передано тело 83-летнего Одеда Лифшица. Всех четверых похитили из кибуца Нир-Оз во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Родственница Бибасов Ифат Зайлер показывает их фотографии. На снимке слева — Ярден и Шири Бибасы, на снимке справа — Кфир и Ариэль Бибасы Maya Alleruzzo / AP / Scanpix / LETA

Тела заложников в гробах передали в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. В дальнейшем сотрудники Красного Креста передали тела военным Армии обороны Израиля. После короткой военной церемонии тела доставят для формального опознания в институт судебной медицины Абу-Кабир в Тель-Авиве.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу сообщил, что ЦАХАЛ получил через Красный Крест гробы с телами четырех погибших заложников. «Гробы были переданы силам Армии обороны Израиля в секторе Газа, откуда они будут переправлены в Израиль», — говорится в его заявлении.

ХАМАС в рамках соглашения с Израилем намерен 22 февраля освободить шестерых живых заложников.

Ариэль и Кфир Бибасы стали символами движения в Израиле за освобождение людей, похищенных во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Представители ХАМАС впервые заявили о гибели Шири Бибас и ее детей. Террористы утверждали, что они погибли «в результате удара по сектору Газа». Израиль возложил всю ответственность на террористов.

В заложниках у ХАМАС остаются 70 из 251 заложника, похищенных во время нападения террористов на Израиль 7 октября 2023 года. Среди них — 35 человек, чья гибель подтверждена ЦАХАЛ.

За время перемирия ХАМАС освободил 24 заложника — 14 израильских мирных жителей, пять солдат и пять граждан Таиланда. Кроме того, ранее ХАМАС освободил 109 мирных жителей. Восемь заложников живыми спасли израильские военные. Также были найдены тела 40 заложников, в том числе трех человек, ошибочно убитых военными ЦАХАЛ.

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