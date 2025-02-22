ХАМАС освободил пятерых израильских заложников

Боевики террористической группировки ХАМАС передали сотрудникам Красного Креста пятерых израильских заложников, сообщает The Times of Israel.

В этот раз передача заложников проходила в разных местах. Сначала боевики передали 39-летнего Таля Шохама и 38-летнего Аверу Менгисту, это произошло в Рафахе на юге сектора Газа.

Еще трое заложников — 27-летний Элия Коэн, 23-летний Омер Венкерт, 22-летний Омер Шем-Тов — были переданы сотрудникам Красного Креста в лагере для беженцев Нусейрате в центре сектора Газа.

Кроме того, 22 февраля ХАМАС передаст Израилю в Газе Хишама ас-Саида, находившегося в плену с 2015 года. Боевики решили не устраивать церемонию по его передаче, пишет The Times of Israel.

Авера Менгисту и Хишам ас-Саид находились в плену у ХАМАС более десяти лет, остальные четверо были захвачены террористами 7 октября 2023 года. У Менгисту и ас-Саида диагностированы ментальные нарушения. Границу Израиля и сектора Газа перед попаданием в плен они пересекли 10 лет назад самостоятельно.

Это последние из 33 заложников, освободить которых ХАМАС обязался в рамках первого этапа мирного соглашения с Израилем. Израиль в рамках обмена 22 февраля освободит из тюрем 602 палестинских заключенных.

Перемирие между Израилем и ХАМАС действует с середины января. На первом этапе соглашения ХАМАС обязался отпустить 33 израильских заложника, а Израиль — освободить более 1900 палестинских заключенных из тюрем и начать вывод войск из сектора Газа.

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