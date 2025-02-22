ХАМАС передал Израилю тело Шири Бибас

Террористическая группировка ХАМАС передала Израилю останки заложницы Шири Бибас, похищенной боевиками 7 октября 2023 года. Об этом сообщает The Times os Israel.

Боевики передали гроб с останками Бибас сотрудникам Красного Креста вечером 21 февраля, а те, в свою очередь, передали его Израилю. Полицейский конвой доставил тело Бибас в Институт судебной медицины в Тель-Авиве.

Кибуц Нир-Оз официально объявил, что Шири Бибас была убита, находясь в плену у террористов.

С заявлением также выступила семья Бибас. «После процедуры опознания в Институте судебной медицины сегодня утром мы получили новость, которой боялись больше всего. Наша Шири была убита в плену. <…> Шири была прекрасной матерью для Ариэля и Кфира, любящей спутницей для Ярдена, преданной сестрой и тетей, а также невероятным другом», — говорится в заявлении.

20 февраля ХАМАС вернул Израилю тела четырех погибших заложников, утверждая, что это Шири Бибас, ее дети Ариэль и Кфир, а также 83-летний Одед Лифшиц. Все они были похищены 7 октября 2023 года из кибуца Нир-Оз во время нападения боевиков. Анализ ДНК подтвердил, что террористы вернули тела двух маленьких сыновей Шири Бибас — Ариэля, которому на момент смерти было четыре года, и Кфира, погибшего в возрасте десяти месяцев. Однако в ЦАХАЛ заявили, что образцы ДНК детей не имеют совпадений с ДНК тела женщины, которое ХАМАС вернул как останки Шири Бибас.

ХАМАС еще в ноябре 2023 года заявлял, что Шири, Ариэль и Кфир погибли, но достоверных подтверждений этой информации долгое время не было. Власти Израиля заявили, что имеющиеся разведданные и результаты судебной экспертизы, проведенной в процессе опознания детей, позволили установить, что Ариэль и Кфир Бибасы были убиты в ноябре 2023 года, когда находились в заложниках. Израиль отрицает, что дети погибли в результате удара ВВС Израиля, как первоначально утверждал ХАМАС.