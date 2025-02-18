«Система»: на переговоры России и США в Саудовской Аравии приехал специалист по Арктике

В составе российской делегации на переговорах РФ и США в Эр-Рияде присутствуют замдиректора Департамента общеевропейского сотрудничества МИД Дмитрий Балакин и советник-посланник посольства России в Канаде Владимир Проскуряков.

Балакин и Проскуряков попали на видео и фотографии, которые информационные агентства сделали перед началом переговоров, обратил внимание расследовательский проект «Система». На снимках и записях они сидят за главой МИД РФ Сергеем Лавровым и помощником президента Юрием Ушаковым — официальными представителями России в переговорах.

Проскуряков, отмечает «Система», специализируется на Арктике. В 2021 году он участвовал в конференции СПбГУ по российско-канадскому сотрудничеству в этом регионе.

В составе российской делегации в Саудовскую Аравию также приехал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, который, как сообщалось, будет отвечать за экономическую составляющую переговоров, и уже провел первые встречи с представителями США. Но на фотографиях из зала, где прошли переговоры делегаций, его не было видно.

После встреч с делегатами от США Дмитриев, в частности, заявил, что Москва передала Вашингтону ряд предложений в инвестиционно-экономической сфере. «Нам надо также делать совместные проекты, в том числе, например, и в Арктике, и в других областях, совместные проекты позволят нам быть успешнее», — сказал Дмитриев журналистам в Эр-Рияде.

Переговоры представителей России и США 18 февраля прошли в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Встреча длилась почти пять часов. В ходе встречи обсуждалась в том числе российско-украинская война и возможная встреча президентом РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Ожидалось, что она пройдет в конце февраля. После переговоров помощник президента РФ, участник переговоров с США Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и Трампа вряд ли состоится на следующей неделе.

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