Россия (при поддержке Китая) выигрывает гонку за контроль над Арктикой, оставляя США позади Главное из публикации The Wall Street Journal

Атомный ледокол «Якутия» у Канонерского острова в Санкт-Петербурге. 3 января 2025 года Артем Пряхин / SOPA Images / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Россия усиливает свое влияние в Арктике, в том числе благодаря сотрудничеству с Китаем в военной и торговой сферах. Страны проводят совместные патрули с участием судов и бомбардировщиков, а НАТО отвечает учениями. В Вашингтоне при этом признают, что возможности РФ по наращиванию присутствия в Арктике превосходят американские. США и Канада, пытаясь не отстать от России, увеличивают военные расходы на арктическом направлении. Страны также претендуют на залежи ценных ресурсов и развивают судоходство (в чем Россия добилась больших по сравнению с США успехов). Об этом пишет The Wall Street Journal. «Медуза» пересказывает этот текст.

Еще во времена холодной войны СССР и США размещали в Арктике свои самые продвинутые виды вооружений и системы наблюдения. Тогда, отмечает «Би-би-си», это была единственная непосредственная граница между СССР и странами НАТО, и Арктику рассматривали как возможную зону противостояния. После распада Советского Союза США сократили свое военное присутствие в регионе, а российская армия пришла в упадок. В 1996 году был создан Арктический совет — организация, в которую, помимо РФ и США, вошли Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Финляндия и Швеция. Члены совета договорились сотрудничать в области культуры, науки и защиты окружающей среды. В марте 2022 года страны-участницы совета заморозили контакты с Россией на фоне вторжения в Украину. В феврале 2024 года Россия приостановила выплату членских взносов, однако уже в августе Москву вновь стали привлекать к участию в совместных заседаниях совета.

Впрочем, конкуренция за влияние в Арктике между странами обострилась еще в нулевые, а в 2010-х Россия построила несколько новых арктических военных баз с аэродромами — но интересы стран в регионе не ограничиваются военной сферой.

Например, РФ ведет здесь «гибридную войну»

ФСБ использует приграничную зону в Северной Норвегии, чтобы тестировать методы «гибридной войны» и провозить шпионов в Европу Пересказ большого расследования The New Yorker

Например, РФ ведет здесь «гибридную войну»

ФСБ использует приграничную зону в Северной Норвегии, чтобы тестировать методы «гибридной войны» и провозить шпионов в Европу Пересказ большого расследования The New Yorker

Изменение климата привело к тому, что льды в арктическом регионе стали быстро таять. По данным исследователей, Арктика нагревается в четыре раза быстрее, чем остальная планета. За это время площадь морского льда в Арктике сократилась с 6,99 миллиона квадратных километров в 1979 году до 4,4 миллиона в 2024-м. Площадь растаявшего менее чем за полвека льда сопоставима с площадью Аргентины.

Благодаря таянию льда Россия смогла нарастить торговое судоходство. Северный морской путь (СМП), проходящий через Северный Ледовитый океан, позволяет перевозить грузы из Азии в Европу почти по сравнению с традиционным маршрутом через Суэцкий канал — хотя он и более опасен. Объем грузоперевозок по СМП с 2011 года вырос более чем в 12 раз, до 37,9 миллионов тонн по итогам 2024 года. При этом его доля в общемировом торговом потоке составляет менее половины процента. До 2035 года Россия собирается потратить на развитие Северного морского пути 1,8 триллиона рублей, увеличив объем перевозок до 238 миллионов тонн.

Подо льдом в Арктике также расположены залежи полезных ископаемых. WSJ пишет, что Россия лидирует в их освоении. На долю российской Арктики уже приходится около 10% ВВП, включая 17% добываемой нефти, 80% природного газа и треть всего рыболовства. Для сравнения: в 2023 году на Аляску приходилось всего 0,2% ВВП США, а на северные территории Канады — менее 1% экономической активности страны.

У США также нет арктических глубоководных портов, способных принимать тяжелые контейнеровозы (у России их два — Сабетта и Мурманск). На большей части Аляски нет автомобильных и железных дорог, что затрудняет доступ к Крайнему Северу. Кроме того, американский ледокольный флот, необходимый для навигации в Арктике, намного меньше российского. Как пишет WSJ, у США всего три ледокола в регионе — против трех десятков у России. При этом одному американскому судну уже 50 лет, а второе вывели из эксплуатации в прошлом году после пожара на борту. Свои ледоколы начал закупать и Китай, отправив в арктический регион три судна в 2024 году.

Кроме того, Россия претендует на еще неизведанные ресурсы на хребте Ломоносова дне Северного Ледовитого океана, потенциально богатом нефтью и газом. За хребет с Россией спорят Канада и Дания.

Еще о военном присутствии РФ в Арктике

«Русские явно бросают военный вызов в Арктике». CNN рассказал о быстром наращивании Россией военного присутствия на арктическом побережье

Еще о военном присутствии РФ в Арктике

«Русские явно бросают военный вызов в Арктике». CNN рассказал о быстром наращивании Россией военного присутствия на арктическом побережье

В июне 2024 года российские атомные подводные лодки отрабатывали пуски крылатых ракет в Баренцевом море. В июле российские и китайские бомбардировщики совершили полет в международном воздушном пространстве около Аляски. Это был первый в истории подобный совместный полет авиации Китая и РФ и первое появление в регионе китайских самолетов. Сенатор-республиканец Лиза Мурковски назвала этот полет «беспрецедентной провокацией со стороны противников США». В октябре российские и китайские корабли провели совместное патрулирование в Арктике. В ноябре страны НАТО провели в финской части Арктики свои учения, отработав в том числе десантные операции.

В 2023 году министерство внутренней безопасности США признало, что возможности Москвы по поддержанию присутствия в Арктике превосходят возможности Вашингтона. В свою очередь военная инфраструктура США и Канады, которую начали строить в середине XX века, устарела. Ракеты, которые размещают в Арктике Россия и Китай, способны лететь со скоростью, превышающей скорость звука в пять раз, и они могут перегружать старые радары.

США и Канада активно модернизируют свой потенциал. Канада, отстающая от большинства членов НАТО по расходам на оборону, недавно купила у США 88 истребителей F-35, которые планирует разместить на северных аэродромах. Россия также считает Арктику зоной возможного будущего конфликта: такую точку зрения в декабре 2024 года высказал командующий Военно-морским флотом Александр Моисеев.

Сотрудничество Пекина и Москвы в торговой и военной сферах усилилось после того, как Россия оказалась в международной изоляции из-за вторжения в Украину. Россия открывает Китаю свои арктические территории в обмен на поставку товаров двойного назначения, которые используются в том числе для укрепления армии РФ, утверждает The Wall Street Journal. Китай инвестирует в российские проекты по добыче сжиженного природного газа «Ямал СПГ» и «Арктик-2 СПГ», Россия — поставляет ресурсы в Китай, используя свой «теневой флот».

подкасты Как устроен теневой флот РФ, который возит нефть в обход санкций? И насколько он опасен — если судить по недавним авариям в Черном море? 35 минут

Китай объявил себя «околоарктической» страной еще в 2018 году — несмотря на то, что самую северную точку страны и Северный полярный круг разделяют почти полторы тысячи километров. В том же 2018 году Китай попытался профинансировать строительство сети аэропортов в Гренландии — автономной территории в составе Дании, но Вашингтон смог развалить эту сделку.

Президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении купить Гренландию у Дании, объяснив это интересами «национальной безопасности» и желанием контролировать и сдерживать перемещения судов китайских и российских военно-морских сил в Арктике. Остров не только занимает стратегически важное географическое положение, он также богат редкоземельными металлами, необходимыми для производства целого ряда товаров — от смартфонов до истребителей.

Подробнее об этом

Трамп всерьез собрался купить Гренландию? Зачем это США? А если Дания не продаст? И есть ли в новейшей истории примеры таких сделок? Отвечаем на главные вопросы о судьбе самого большого острова на Земле

Подробнее об этом

Трамп всерьез собрался купить Гренландию? Зачем это США? А если Дания не продаст? И есть ли в новейшей истории примеры таких сделок? Отвечаем на главные вопросы о судьбе самого большого острова на Земле