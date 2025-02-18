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В Эр-Рияде начались переговоры России и США о прекращении войны в Украине Первые кадры из Саудовской Аравии

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Утром 18 февраля в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, стартовали переговоры представителей России и США. Делегации должны обсудить подготовку к президентским переговорам о завершении российско-украинской войны. Кроме того, российская делегация передала США свои торгово-экономические предложения. А глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что передал данные об ущербе, который, по оценке российской стороны, понесли американские компании от введенных против РФ санкций. По его словам, прогресс в переговорах возможен в ближайшие два-три месяца. Власти США, по данным СМИ, также планируют отдельно встретиться с Украиной. Президент Владимир Зеленский уже заявил, что не признает результаты встречи в Эр-Рияде.
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