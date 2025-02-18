Глава оружейного концерна Rheinmetall заявил, что Европу на мирных переговорах по Украине «посадили за детский столик»
Глава немецкой оружейной компании Rheinmetall Армин Паппергер заявил газете Financial Times, что Европа сама виновата в том, что оказалась в стороне от переговоров, посвященных завершению российско-украинской войны. Об этом говорится в публикации издания от 18 февраля.
По мнению Паппергера, европейцев не пригласили на переговоры между Россией и США по Украине из-за того, что Европа десятилетиями минимально вкладывалась в оборону.
«Если вы не инвестируете, если у вас нет силы, они обращаются с вами, как с детьми. За последние 30 лет европейцам было очень удобно говорить: „Хорошо, тратьте один процент [ВВП на оборону], это нормально“. Если родители ужинают, то дети должны сидеть за другим столом. США ведут переговоры с Россией, и ни один европеец не сидит за столом. Стало совершенно очевидно, что европейцы — дети», — сказал Паппергер в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, прошедшей 14-16 февраля.
Армин Паппергер сомневается, что усилия Дональда Трампа действительно заставят Россию «прекратить огонь». Но даже в случае прекращения огня, заявил глава Rheinmetall, его компания останется в выигрыше, поскольку Европа будет инвестировать в оружие, противостоя угрозе российской агрессии. «У европейцев и украинцев ничего нет на складах», — сказал он, говоря о низких запасах вооружений на континенте.
«Даже если [российско-украинская] война прекратится, будет неправильным думать, что нас ждет очень мирное будущее», — добавил глава Rheinmetall.
Делегации России и США проведут 18 февраля в Эр-Рияде встречу, на которой обсудят подготовку к возможным мирным переговорам по Украине. Представители Украины, как и Европы, в переговорах не участвуют.
В период с 2021 по 2024 год общие расходы стран Евросоюза на оборону выросли более чем на 30% и составили 326 миллиардов евро, или около 1,9% ВВП блока. Германия, крупнейшая экономика Европы, в 2024 году направила на оборону около 2% своего ВВП. Президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы страны НАТО тратили на оборону 5% ВВП.
Rheinmetall — один из крупнейших немецких производителей 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые применяются на войне в Украине. Концерн поставлял Киеву танки, боевые машины пехоты и другую технику, а также открыл в Украине оборонный завод.
Российские власти планировали убийство Армина Паппергера, сообщил в июле 2024 года телеканал CNN, ссылаясь на источники. О подготовке покушения узнала американская разведка, предупредившая об этом Германию. В НАТО подтвердили, что Россия готовила покушение на главу Rheinmetall. По данным немецкого издания Focus, президент РФ Владимир Путин на встрече с военными весной 2024 года называл Паппергера «провокатором войны».