В НАТО подтвердили, что Россия планировала покушение на главу компании Rheinmetall. Она производит оружие для Украины

Заместитель помощника генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай на заседании комитета Европейского парламента по гибридной войне заявил, что Россия планировала убить главу немецкого производителя оружия Rheinmetall Армина Паппергера. Об этом пишут издание Politico и агентство Reuters.

«За последние пару лет мы стали свидетелями случаев саботажа в странах НАТО. Под этим я подразумеваю сход поездов с рельсов, поджоги, нападения на собственность политиков, заговоры с целью убийства лидеров отрасли, как, например, планы по убийству главы Rheinmetall, но были и другие заговоры», — приводит Politico слова Джеймса Аппатурая.

Аппатурай отметил, что заговор с целью убийства Паппергера был сорван разведками США и Германии. Чиновник сказал, что этот план был не единственным — по его словам, убийство предпринимателя планировалось в рамках серии подобных преступлений. Кто еще мог стать жертвой, он не уточнил. По словам представителя НАТО, российские власти вербуют исполнителей заказных преступлений в Европе через интернет. Часто исполнителями становятся «преступные группировки или ничего не подозревающая молодежь», а также мигранты, добавил Аппатурай.

В июле 2024 года телеканал CNN со ссылкой на источники в разведке США сообщил, что российские власти готовили покушение на главу Rheinmetall Армина Паппергера, но благодаря тому, что Вашингтон передал информацию Берлину, преступление удалось предотвратить. Паппергер в комментарии Financial Times дал понять, что доверяет информации CNN, хотя и не знает деталей заговора. В Кремле публикацию CNN назвали «фейком» и заявили, что относиться «серьезно к таким сообщениям нельзя».

Концерн Rheinmetall — один из крупнейших в мире производителей артиллерийских боеприпасов. После вторжения России в Украину на заводе компании производят в том числе оружие, которое Германия и другие страны ЕС поставляют Киеву в рамках пакетов военной помощи.

Читайте также

Европейские страны подозревают Россию в причастности к диверсиям на подводных объектах и железных дорогах Но открыто обвинять Кремль в атаках опасаются — в частности, из-за нехватки доказательств

Читайте также

Европейские страны подозревают Россию в причастности к диверсиям на подводных объектах и железных дорогах Но открыто обвинять Кремль в атаках опасаются — в частности, из-за нехватки доказательств