Focus: Путин на встрече с военными весной 2024 года называл главу немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армина Паппергера «провокатором войны»
В марте 2024 года Владимир Путин провел закрытую встречу с высокопоставленными военными и представителями разведки в Ростове-на-Дону, на которой назвал главу немецкой оружейной компании Rheinmetall Армина Паппергера «провокатором», пишет Focus со ссылкой на источники в немецком федеральном ведомстве по охране конституции.
На встрече, которая, как пишет Focus, проходила в закрытом военном комплексе в Ростове-на Дону, обсуждались в том числе поставки оружия Украине компанией Rheinmetall, а также планы строительства завода по производству боеприпасов и танковой мастерской. Издание отмечает, что западная разведка, вероятно, имела на этой встрече информатора или смогла задокументировать обсуждение в электронном виде.
Военные, выступая с докладами, назвали поставки западного оружия «однозначной провокацией», и заявили о необходимости ограничить любую логистическую поддержку Киева. После этого выступил Путин, который во время своей речи, как рассказывают источники, упомянул Паппергера четырежды, назвав его «провокатором» и «организатором сопротивления Украины».
Эта информация, как пишет Focus, вызвала тревогу у немецких органов безопасности — в частности из-за подозрений в том, что Россия неоднократно была причастна к организации разнообразных диверсий в европейских странах.
Как отмечает Focus, Путин видит в Паппергере «пособника киевской власти», а тому после сообщений о подготовке к покушению на него теперь приходится соблюдать меры безопасности — надевать бронежилет, ездить только в сопровождении вооруженных телохранителей и на бронированном автомобиле и подвергать каждого посетителя проверке.
В июле 2024 года источники CNN рассказали, что российские власти планировали убийство Армина Паппергера. По словам собеседников телеканала, о подготовке убийства узнала американская разведка, передавшая эту информацию Германии. Сам Паппергер сказал, что доверяет сообщению CNN, но не может раскрыть подробности заговора. В январе 2025 года информацию о подготовке убийства Паппергера подтвердил заместитель помощника генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай.
Концерн Rheinmetall — один из крупнейших немецких производителей 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые массово применяются на войне в Украине. Кроме того, концерн поставлял Киеву танки, боевые машины пехоты и другую технику, а также открыл в Украине оборонный завод, что, по словам источников CNN, вызывает сильное беспокойство в России.