Террористы ХАМАС освободили троих заложников, в том числе гражданина России Александра Труфанова

Боевики террористической группировки ХАМАС передали сотрудникам Красного Креста троих израильских заложников, пишет The Times of Israel.

Освобождены 29-летний гражданин Израиля и России Александр Труфанов, 36-летний гражданин Израиля и США Саги Декель-Хен и 46-летний гражданин Израиля и Аргентины Яир Хорн.

Саги Декель-Хен (второй слева) и Александр Труфанов (в центре). 15 февраля 2025 года Ramadan Abed / Reuters / Scanpix / LETA

Яир Хорн. 15 февраля 2025 года Ramadan Abed / Reuters / Scanpix / LETA

Все трое были похищены террористами из кибуца Нир-Оз 7 октября 2023 года. Труфанов, сообщали ранее российские дипломаты, был ранен при похищении.

Имена израильских заложников, которых освободили 15 февраля, были объявлены днем ранее.

Каждому из заложников террористы вручили «свидетельства об освобождении», а также «карты Палестины» в границах, на которых настаивает ХАМАС.

У Яира Хорна, пишет The Times of Israel, в руках также были песочные часы с портретами удерживаемого террористами Матана Зангаукера и его матери Эйнав — одного из лидера движения родственников, пытающихся добиться освобождения заложников. На часах была надпись: «Время истекает».

Сотрудники Красного Креста передали бывших заложников военнослужащим ЦАХАЛ, которые сопроводят их в Израиль.

Перемирие между Израилем и ХАМАС действует с середины января. На первом этапе соглашения ХАМАС обязался отпустить 33 израильских заложника, а Израиль — освободить более 1900 палестинских заключенных из тюрем и начать вывод войск из сектора Газа.

10 февраля ХАМАС объявил о приостановке освобождения заложников, обвинив Израиль в нарушении мирных договоренностей. Террористическая группировка утверждала, что Израиль не пропускает в сектор Газа гуманитарную помощь. В ответ израильские власти пригрозили возобновить интенсивные боевые действия в Газе. 13 февраля ХАМАС заявил, что египетские и катарские посредники пообещали устранить препятствия, мешающие доставке гуманитарной помощи в сектор Газа, и перемирие вновь действует. Имена израильских заложников, которых освободили 15 февраля, были объявлены днем ранее.

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