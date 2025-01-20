Израильские заложницы, которых отпустил ХАМАС, получили от террористов «подарочные пакеты». В них были «свидетельства» об освобождении и карта сектора Газа

Три израильтянки, находящиеся в плену у ХАМАС и отпущенные на свободу в рамках соглашения о прекращении огня, получили от боевиков «подарочные пакеты». Об этом пишет The Times of Israel.

Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер были освобождены 19 января. На опубликованных Армией обороны Израиля и ХАМАС видеозаписях можно увидеть, как женщинам дают бумажные пакеты с логотипом боевого крыла палестинского движения.

В пакетах были карты сектора Газа, фотографии времен нахождения женщин в плену и «свидетельства об освобождении», с которыми их сфотографировали. Как пишет The Jerusalem Post, боевики заставили заложниц позировать и улыбаться, показывая «свидетельства».

На видео также можно заметить, как сотрудник Красного Креста подписывает эти бумаги на арабском языке, а представитель ХАМАС — бумаги на английском языке.

The Times of Israel предполагает, что эти «подарки» и документы — часть пропагандистской кампании ХАМАС, направленной на то, чтобы придать похищению мирных жителей «видимость законности».

Израильские чиновники назвали эти действия «циничной психологической эксплуатацией женщин, которые были лишены свободы чудовищами».

Днем 19 января начался первый обмен израильских заложников на палестинских заключенных. ХАМАС отпустил на свободу трех израильтянок. Группировка передала заложниц Красному кресту на площади Сарая в городе Газа. Сотрудники Красного креста доставили заложниц на базу ЦАХАЛ «Реим», где их передали израильской стороне и где они встретились с семьями. Израиль в рамках сделки в ночь на 20 января освободил из тюрем 90 палестинских заключенных.

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