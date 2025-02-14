Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля, заявил, что в рамках мирных переговоров встретится только с одним россиянином — Владимиром Путиным. Но он добавил, что это произойдет «только после того как у нас будет общий план с Трампом, Европой».

После этого Путин и Зеленский, по его словам, «сядут и остановят войну». Встречаться с россиянами в Мюнхене Зеленский не собирается.

Он добавил, что важно «не потерять единство между Европой и США» и что «заключить соглашение без нас и Европы — не очень хорошая идея» (цитата по Deutsche Welle).

Зеленский также сказал, что готов «в любой день» приехать в Вашингтон, чтобы выработать совместный план с командой Дональда Трампа и в том числе продолжать оказывать давление на Владимира Путина.

12 февраля Дональд Трамп созвонился с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и объявил, что начинает переговоры о завершении российско-украинской войны. Это вызвало обеспокоенность среди европейских союзников Вашингтона и Киева о том, что их позиция во время мирного урегулирования в Украине учтена не будет.

Спецпосланник Трампа Кит Келлог заявил о необходимости прямых переговоров Путина и Зеленского. Российские власти и пропаганда ранее неоднократно называли Зеленского «нелегитимным» президентом и вспоминали его указ, запрещающий вести прямые переговоры с Путиным.

Сам Зеленский в конце января заявил, что этот запрет распространяется на «всех остальных», кроме него. Путин через несколько дней сказал, что «выделит людей» для ведения переговоров, если Украину на них будет представлять Зеленский. 13 февраля в Кремле заявили, что своим главным «визави» в переговорах о мире считают Вашингтон.

Как началась Мюнхенская конференция

В Мюнхене началась конференция по безопасности, где обсудят завершение войны в Украине Вести переговоры со стороны США будут ветеран войны в Афганистане, партнер Трампа по гольфу и бизнесмен, который договорился о перемирии в Газе

Как началась Мюнхенская конференция

В Мюнхене началась конференция по безопасности, где обсудят завершение войны в Украине Вести переговоры со стороны США будут ветеран войны в Афганистане, партнер Трампа по гольфу и бизнесмен, который договорился о перемирии в Газе