В Казани к родителям бывшей ведущей ВГТРК Фариды Курбангалеевой пришли следователи. Россия потребовала от Чехии экстрадиции журналистки

В Казани следователи приходили к родителям бывшей ведущей ВГТРК Фариды Курбангалеевой и расспрашивали их о дочери, рассказала в фейсбуке сама журналистка.

По словам Курбангалеевой, родителей расспрашивали «о том, как я докатилась до жизни такой — то есть стала преступницей высшей пробы, достойной экстрадиции». Их «допрашивали» по отдельности в разных комнатах, чтобы, как предполагает журналистка, «сверить показания».

«Мама с папой не ударили в грязь лицом, хотя эта ситуация заставила их сильно понервничать. Папа между делом умудрился прочитать силовикам лекцию об идеологии нацизма, а мама просто зажала их простым вопросом касательно войны в Украине: „Так кто на кого напал?“ Несмотря на это, следователи вели себя вежливо и не переворачивали квартиру вверх дном, спасибо и на этом. Возможно, они вспоминали известную пословицу про яблоню и яблоки», — рассказала Курбангалеева.

Фарида Курбангалеева с 2007 года работала ведущей программы «Вести» на телеканале «Россия 1». В 2014-м после российской аннексии Крыма и начала боев в Донбассе она покинула канал. В 2018-2021 годы Курбангалеева работала на телеканале «Настоящее время», а потом занялась собственным ютьюб-каналом.

Курбангалеева в июне 2024 года была объявлена Минюстом РФ «иностранным агентом». В России на Курбангалееву заведены уголовные дела об оправдании терроризма и распространении «фейков» о российской армии, журналистку включили в российский «перечень экстремистов и террористов».

11 февраля Генпрокуратура России потребовала от Чехии выдать Курбангалееву. Дело об экстрадиции рассмотрит суд в Праге. Курбангалеева сообщила, что у нее есть адвокат, который будет представлять ее интересы.

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