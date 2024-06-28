Минюст РФ объявил «иноагентом» бывшего вокалиста группы «Тараканы!» Дмитрия Спирина
Министерство юстиции РФ обновило список «иностранных агентов» вечером 28 июня.
В реестр попал рок-музыкант Дмитрий Спирин, бывший вокалист группы «Тараканы!» (группа прекратила деятельность в апреле 2022 года, вскоре после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину).
В сообщении ведомства сказано, что Спирин выступал против «специальной военной операции» («СВО»), как власти РФ называют вторжение в Украину, а также «распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, а также Вооруженных сил РФ».
Также Минюст включил в реестр бывшую ведущую «России 1» Фариду Курбангалееву, в отношении которой расследуют уголовное дело по статьям о «фейках» об армии и об оправдании терроризма.
В министерстве заявили, что Курбангалеева «распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике», «недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа» армии РФ, а также выступала против «СВО».
Кроме того, в список попали:
- юрист Илья Шаблинский;
- журналист и активист Александр Шуршев;
- политолог Константин Пахалюк;
- активистка, бывшая глава штаба Бориса Надеждина в Петербурге Дарья Хейкинен.
Все новые участники списка «иноагентов», кроме Дарьи Хейкинен, как отмечает Минюст, проживают за пределами России.