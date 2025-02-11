Генпрокуратура РФ потребовала от Чехии экстрадиции бывшей ведущей ВГТРК Фариды Курбангалеевой

Российская Генпрокуратура потребовала от Чехии выдать бывшую ведущую ВГТРК Фариду Курбангалееву. В РФ на Курбангалееву заведены дела об оправдании терроризма и распространении «фейков» о российской армии.

«Сегодня чешская полиция вручила мне письмо о том, что Генпрокуратура РФ потребовала моей экстрадиции. Это, несомненно, большая честь для меня, потому что таким образом Россия признает мой вклад в борьбу с преступным путинским режимом. В письме не говорится, что именно стало поводом для требования моей выдачи, но я предполагаю, что речь идет о двух уголовных делах, заведенных на меня прошлым летом», — написала Курбангалеева в фейсбуке 10 февраля, добавив:

Разумеется, оба высосаны из пальца. А зная принципиальность Чехии в таких вопросах, я уверена, что родина будет сосать.

Журналистка опубликовала фото письма от чешской полиции, из которого следует, что дело об экстрадиции будет рассматривать Городской суд Праги. Курбангалеева сообщила, что у нее есть адвокат, который будет представлять ее интересы.

«Медиазона» отмечает, что фигурантом уголовного дела, по которому обвиняют Курбангалееву, также является Алексей Барановский из легиона «Свобода России», воюющего на стороне Украины. В мае на ютьюб-канале журналистки выходило интервью с ним.

Фарида Курбангалеева в 2007 году стала ведущей программы «Вести» на телеканале «Россия-1». В 2014 году после аннексии Крыма и начала боев в Донбассе она покинула канал. С 2018 по 2021 год Курбангалеева вела новостные эфиры на телеканале «Настоящее время», а потом занялась собственным ютьюб-каналом, пишет «Медиазона».

Курбангалеева в июне 2024 года была объявлена Минюстом РФ «иностранным агентом», а также включена в российский «перечень экстремистов и террористов».