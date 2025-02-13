В Госдуму внесли проект закона, который позволит забирать россиян в армию по решениям предыдущих призывных кампаний

Группа депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым внесла в Госдуму законопроект, который позволит забирать призывников в армию на основании решений прошлых призывов, сообщает ТАСС.

Поправки предлагается внести в закон «О воинской обязанности и военной службе». Документ устанавливает, что «решение о призыве на военную службу, которое не было исполнено в период проведения призыва на военную службу, в котором оно было принято, подлежит исполнению в следующие периоды проведения призыва на военную службу в течение одного года со дня, в котором оно было принято».

Авторы заявили, что по действующим правилам по итогам призывной кампании значительная часть решений о призыве граждан на военную службу, принятых призывной комиссией, отменяется. В 2023 году после весенней кампании отменили более 11,6 тысячи решений о призыве, из-за чего эти граждане в ходе осенней кампании должны были снова проходить призывные мероприятия.

«Все это не только создает неудобства для самих призывников, но и несет дополнительную нагрузку на членов призывной комиссии, а также приводит к неоправданному расходу бюджетных средств», — говорится в пояснительной записке.

Депутаты также объяснили свое предложение тем, часть призывников, «пользуясь отсутствием срока действия решения о призыве граждан на военную службу, злоупотребляют правом обжалования принятых в отношении них решений» и подают жалобы «в целях уклонения от призыва».

Та же группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о введении штрафов до 20 тысяч рублей за несообщение в военкомат о переезде на новое место пребывания на срок более трех месяцев. Они предложили дополнить статью 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету) пунктом 2.1:

Несообщение гражданином в установленном федеральным законом порядке в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о его переезде на новое место пребывания на срок более трех месяцев, не подтвержденное регистрацией, — влечет наложение административного штрафа в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

В России призыв на срочную военную службу проходит два раза в год с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря на основании указов президента страны.

После вторжения в Украину в России был принят целый ряд законов, которые расширяют возможности военкоматов по призыву, а также ужесточают наказание для тех, кто уклоняется от службы в армии.

Так, в России повысили призывной возраст с 27 до 30 лет и увеличили штрафы за неявку в военкомат в десять раз — до 30 тысяч рублей. Осенью 2024 года в трех российских регионах — Сахалинской области, Республике Марий Эл и Рязанской области — в тестовом режиме заработал сайт реестра электронных повесток. После «вручения» такой повестки призывник не может выехать за границу и совершать сделки с недвижимостью до того, как посетит военкомат.

Правозащитная организация «Школа призывника» в январе 2025-го сообщала, что реестр, возможно, начал полноценно работать, а государственные органы стали исполнять временные ограничения военкоматов.

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