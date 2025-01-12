«Школа призывника»: в России, возможно, заработал реестр воинского учета, МВД ввело первые ограничения

Правозащитная организация «Школа призывника» сообщила 12 января, что в России, возможно, начал работу реестр воинского учета, а государственные органы стали исполнять временные ограничения военкоматов.

Правозащитная организация рассказала, что отдел ГИБДД в городе Люберцы Московской области отказал в государственной регистрации автомобиля 30-летнему местному жителю, который не стоит на воинском учете.

В сообщении ГИБДД, датированном 3 января, старший лейтенант полиции Анна Ульянина заявила, что местному жителю отказано в регистрации автомобиля, поскольку в воинского учета в отношении него сформировано «решение о принятии временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата».

Как пишет «Школа призывника», это первый официальный документ, из которого следует, что реестр воинского учета «фактически введен в эксплуатацию». При этом правозащитники отметили, что никакие другие документы не подтверждали, что реестр начал работу, а власти не делали таких заявлений.

Правозащитники подчеркнули, что российские власти могут применять временные ограничения без использования реестра, а инспектор ГИБДД могла следовать «какому-то внтуриведомственному указанию». В «Школе призывника» подчеркнули, что, если бы реестр действительно начал работу, то жителя Московской области должны были уведомить об ограничениях на портале государственных услуг, но этого не произошло.

О запуске работы реестра воинского учета официально не сообщалось. В тестовом режиме его начали применять в сентябре 2024 года в трех регионах — Республике Марий Эл, Сахалинской и Рязанской областях. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что реестр должен полноценно заработать 1 января 2025 года.

Военкоматы в Москве в ноябре 2024 года разослали призывникам на срочную службу оповещения о том, что им запретили выезд из страны из-за неявки по повестке. В «Школе призывника» тогда назвали рассылку уведомлений «не более чем запугиванием».

Поправками в закон «О воинской обязанности» от 2024 года позволяют запрещать призывникам выезжать из России, регистрировать транспортные средства, распоряжаться недвижимостью, регистрироваться в качестве самозанятого и индивидуального предпринимателя, получать загранпаспорт и брать кредит.

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