В Москве призывников уведомили о закрытии выезда из страны из-за неявки в военкомат

Военкоматы в Москве разослали призывникам на срочную службу оповещения о том, что на них наложены ограничения за неявку по повестке. Информация об этом без ссылки на источник появилась в Z-каналах. Несколько реальных случаев получения такого уведомления подтвердил «Важным историям» юрист «Движения сознательных отказчиков» Артем Клыга.

В уведомлениях говорится, что призывнику закрыт выезд из России и наложены иные ограничения в соответствии с поправками в закон «О воинской обязанности» от 2024 года.

«Важные истории» уточняют, что речь идет о запрете распоряжаться недвижимостью, регистрироваться в качестве самозанятого и индивидуального предпринимателя, получать загранпаспорт, брать кредиты и регистрировать транспортные средства.

Получившим уведомления также пригрозили уголовной ответственностью и призвали срочно явиться в сборный пункт на Угрешской улице.

По словам Клыги, призывники стали сообщать правозащитникам о рассылке такий уведомлений на прошлой неделе.

Поправки, которые предусматривают рассылку электронных повесток и закрытие выезда из страны при неявке в военкомат, были приняты в России весной 2023 года. Рассылка должна была начаться с 1 ноября 2024 года — после того, как начнет работать электронный реестр воинского учета.

Реестр начали тестировать в сентябре в трех регионах РФ — Сахалинской области, Республике Марий Эл и Рязанской области. 2 ноября юрист «Движения сознательных отказчиков» Артем Клыга сообщал, что пока реестр по всей России не работает.

Полноценно, говорил в сентябре глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, реестр должен заработать 1 января 2025 года. Во время осенней призывной кампании 2024-го рассылать собирались только бумажные повестки.