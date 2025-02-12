В Ростове-на-Дону начался суд по делу о взрыве на Крымском мосту. Процесс сразу же закрыли для прессы
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал рассмотрение уголовного дела о взрыве на Крымском мосту в Керченском проливе осенью 2022 года.
Как сообщили журналистам в пресс-службе суда, процесс пройдет в закрытом режиме из-за наличия в деле документов с грифом «секретно».
Обвиняемыми по делу проходят восемь человек — Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоб, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Им вменяют совершение теракта (пункт «б» части 3 статьи 205 УК) и незаконный оборот оружия (часть 4 статьи 222.1 УК). Соломко и Терчаняна также подозревают в контрабанде взрывных веществ (часть 3 статьи 226.1 УК).
Все обвиняемые не признают своей вины. «Русская служба Би-би-си» писала со ссылкой адвокатов подсудимых, что обвиняемые по делу — это «случайные люди, которые оказались не в то время не в том месте».
С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Крымский мост, который построили в Керченском проливе после аннексии полуострова Россией, дважды подвергся атакам. В октябре 2022 года на мосту взорвался грузовик со взрывчаткой, разрушив несколько пролетов автомобильной дороги. Погиб водитель грузовика и еще четыре человека, ехавшие в соседней машине.
В июле 2023 года мост атаковали морские беспилотники, в результате чего погибла семейная пара из Белгородской области, находившаяся в одном из автомобилей, а их 14-летняя дочь получила травмы. После обеих атак движение по мосту останавливали на время ремонта.
Служба безопасности Украины заявляла, что стояла за организацией обоих взрывов на Крымском мосту.