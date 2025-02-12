В Ростове-на-Дону начался суд по делу о взрыве на Крымском мосту. Процесс сразу же закрыли для прессы

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал рассмотрение уголовного дела о взрыве на Крымском мосту в Керченском проливе осенью 2022 года.

Как сообщили журналистам в пресс-службе суда, процесс пройдет в закрытом режиме из-за наличия в деле документов с грифом «секретно».

Обвиняемыми по делу проходят восемь человек — Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоб, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Им вменяют совершение теракта (пункт «б» части 3 статьи 205 УК) и незаконный оборот оружия (часть 4 статьи 222.1 УК). Соломко и Терчаняна также подозревают в контрабанде взрывных веществ (часть 3 статьи 226.1 УК).

Все обвиняемые не признают своей вины. «Русская служба Би-би-си» писала со ссылкой адвокатов подсудимых, что обвиняемые по делу — это «случайные люди, которые оказались не в то время не в том месте».

С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Крымский мост, который построили в Керченском проливе после аннексии полуострова Россией, дважды подвергся атакам. В октябре 2022 года на мосту взорвался грузовик со взрывчаткой, разрушив несколько пролетов автомобильной дороги. Погиб водитель грузовика и еще четыре человека, ехавшие в соседней машине.

В июле 2023 года мост атаковали морские беспилотники, в результате чего погибла семейная пара из Белгородской области, находившаяся в одном из автомобилей, а их 14-летняя дочь получила травмы. После обеих атак движение по мосту останавливали на время ремонта.

Служба безопасности Украины заявляла, что стояла за организацией обоих взрывов на Крымском мосту.

Что известно об обвиняемых во взрыве

«Случайные люди, которые оказались не в то время и не в том месте» «Русская служба Би-би-си» рассказала о подозреваемых в подрыве Крымского моста. Доказательств их вины нет, утверждают адвокаты

Что известно об обвиняемых во взрыве

«Случайные люди, которые оказались не в то время и не в том месте» «Русская служба Би-би-си» рассказала о подозреваемых в подрыве Крымского моста. Доказательств их вины нет, утверждают адвокаты